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Власти Индонезии запросили объяснений по заявлению Макрона об исламе


26.10.2020 13:05
Власти Индонезии запросили объяснений по заявлению Макрона об исламеФото: valeursactuelles.com

Зампредседателя Совета улемов Индонезии Мухиддин Джунаиди обратился к главе МИД страны Ретно Марсуди с просьбой вызвать французского посла для объяснения в связи с недавним заявлением Эммануэля Макрона.

Ранее на высказывания президента Франции уже отреагировали в Пакистане и Турции, а также ряде других стран.

Индонезийские власти сочли "очень опасным" утверждение о том, что "ислам является главным триггером в случаях насилия в мире", передает Antara со ссылкой на заявление Мухиддина Джунаиди. Замглавы Совета улемов подчеркнул, что слова Эммануэля Макрона могут способствовать развитию исламофобии.

Представитель официальной Джакарты подчеркнул, что заявления французского лидера можно трактовать как попытку приравнять "ислам к религии насилия и нетерпимости". Он также подчеркнул, что 8 миллионов французских мусульман сыграли значительную роль в строительстве страны, а французские футболисты-мусульмане смогли внести "большой вклад в развитие французской нации и государства".

Ранее на заявление Эммануэля Макрона, сделанное после жестокой расправы над учителем под Парижем, уже негативно отреагировали президент Турции и премьер-министр Пакистана.

Автор: Злата Богатова

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