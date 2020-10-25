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В Париже отреагировали на призывы к бойкоту французской продукции
08:27
Фото: vk.com
Беспредметны и должны быть немедленно прекращены призывы ряда исламских государств к бойкоту французской продукции, считают в Париже.
Соответствующее заявление появилось на официальном сайте МИД Франции.
Как указано на сайте внешнеполитического ведомства, в последние дни в целом ряде стран Ближнего Востока начали звучать призывы бойкотировать французские продукты, включая агропродовольственные. Подобные действия "должны быть немедленно прекращены", как и атаки, которые проводят представители радикального меньшинства.
Французские дипломаты подчеркивают, что в Париже поддерживают свободу совести, выражения мнений и религии, а также отказ от любого рода призывов к ненависти.
Ранее под Парижем 18-летний уроженец Москвы с чеченскими корнями подкараулил у колледжа учителя. Напав на педагога, злоумышленник обезглавил его, а потом был застрелен полицейскими. Мотивом преступления стала месть за демонстрацию учащимся карикатур на пророка Мухаммеда.
После жестокой расправы над учителем французский лидер Эмманюэль Макрон выступил с речью, которая была посвящена борьбе с сепаратизмом. Президент Франции подчеркивал, что в учебных и культурных учреждениях, государственных структурах и религиозных общинах необходимо искоренять политический исламизм.
Макрон также выступил с предложением сформировать во Франции совместно с Советом мусульман страны новую организацию. Глава государства пояснил, что она сможет создать "просвещенный ислам" без какого-либо иностранного влияния.
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