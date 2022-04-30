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Линднер: Германия не будет платить за российский газ в рублях
30.4.2022 22:18
Фото: theepochtimes.com
Берлин не будет оплачивать в рублях поставки природного газа из РФ, заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер.
В своем Twitter глава ведомства подчеркнул, что этого не произойдет ни сейчас, ни в будущем.
По словам Кристиана Линднера, руководство ФРГ не позволит "себя шантажировать". Поэтому власти Германии, подчеркнул глава финансового ведомства, не будут оплачивать российский газ в рублях. Министр также выразил намерение приложить максимум усилий, чтобы Германия как можно скорее смогла стать государством, полностью независимым от поставок энергоносителей из РФ.
Ранее глава правительства Чехии Петр Фиала объявил об отказе платить за российский газ в рублях. Представитель официальной Праги выступил с таким заявлением во время делового визита в Варшаву, подчеркнув, что не может согласиться с мнением Будапешта, который выразил согласие на оплату в рублях. Фиала отметил, что постарается повлиять на позицию венгерских властей.
Напомним, не так давно немецкая газета Bild рекомендовала читателям начинать мыться без мыла и стараться поддерживать личную гигиену по-кошачьи. Издание поясняло, что это поможет жителям Германии постепенно избавиться от "энергетической зависимости" от РФ и отказаться от поставок "всей этой нечистой нефти и газа".
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