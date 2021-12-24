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В Японии создан телеэкран, способный синтезировать пищевые вкусы


24.12.2021 08:09
В Японии создан телеэкран, способный синтезировать пищевые вкусыФото: econet.ua

Японский профессор Хомей Миясита представил устройство Taste the TV (TTTV) – телеэкран, оборудованный специальным устройством, которое способно синтезировать разнообразные пищевые вкусы.

Представитель университета Мэйдзи сообщил, что теперь люди смогут попробовать блюда из ресторанов всего мира, не покидая собственный дом.

В Токио создан прибор, который может синтезировать вкусы, передает Reuters. Уникальный телеэкран разработал профессор Хомей Миясита из университета Мэйдзи. Ученый рассказал, что его изобретение позволит людям, оставаясь дома, узнать вкус блюд из различных ресторанов всего мира.

Экран представляет собой несколько небольшого размера емкостей с разными пищевыми добавками. Они смешиваются в пропорциях, зависящих от запроса пользователя, чтобы получился нужный вкуса. В итоге получившийся состав вытекает на специальную подложку, и эту жидкость предлагается пробовать языком.

По словам Мияситы, его аппарат особенно актуален в условиях продолжающейся коронавирусной пандемии, когда люди оказались очень ограниченными в перемещениях.

Ранее занимающаяся вопросами искусственного интеллекта Тимнит Гебру открыла независимый институт. Выдающаяся исследовательница, в прошлом работавшая в Google, намерена особое внимание уделить угрозам технологий для маргинальных групп.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 286

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