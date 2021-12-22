Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В январе примут решение о продлении лечения шамана Габышева в стационаре

22.12.2021 22:09

Фото: seraphim.com.ua



В конце января 2022 года суд вынесет решение о необходимости продолжать лечение якутского шамана Александра Габышева в больнице Новосибирска.



Как рассказал правозащитник Алексей Прянишников, до этого момента состоится врачебная комиссия, специалисты которой подготовят заключение для суда.



Ориентировочно 20-21 января пройдет комиссия, после которой суд должен будет вынести решение о целесообразности дальнейшего лечения Александра Габышева в данном стационаре, пояснил Алексей Прянишников. По его словам, 26 января будет уже полгода, как называющий себя шаманом житель Якутии находится в больнице.



В соответствии с действующим российским законодательством врачебная комиссия должна проводиться каждые шесть месяцев, после чего суд на основании заключения специалистов продлевает срок лечения, меняет тип медицинского учреждения либо принимает решение об освобождении пациента. На заседании, кроме Алексея Прянишникова, будут присутствовать еще двое защитников шамана - адвокат Ольга Тимофеева и экс-депутат заксобрания Якутии Сулустаана Мыраан. Кроме того, предполагается участие специалиста-психиатра из Москвы.



Предположительно на февраль 2022 года в 9 кассационном суде во Владивостоке назначат рассмотрение кассационной жалобы защитников на принудительное лечение Габышева. В зависимости от его результатов, а адвокатов устроит лишь освобождение шамана, они готовы продолжать действия, включая обращения до Верховного Суда России и ЕСПЧ, написал Прянишников в соцсетях.



Ранее Габышева признали невменяемым по заключению государственной экспертизы, после чего он по решению суда был помещен на принудительное лечение в Якутский психоневрологический диспансер. В настоящее время шаман остается в Новосибирской психиатрической больнице спецтипа, где предусмотрено интенсивное наблюдение за пациентами.



Напомним, в начале ноября в СМИ распространились сведения о задержании Габышева в Екатеринбурге. Позже выяснилось, что речь идет об уроженце Читинской области Николае Дылыкове. Мужчина, не имеющий определенного места жительства, перемещался по РФ, снимая видео и выкладывая его в своем ютуб-канале. Правоохранительные органы уральской столицы установили, что мужчина состоит на учете МВД, потому что врачи диагностировали у него психическое заболевание.



Автор: Злата Богатова

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