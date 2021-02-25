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СКР: Якутский шаман Габышев напал с мечом на росгвардейца
25.2.2021 22:02
Фото: seraphim.com.ua
В Якутии возбудили уголовное дело после того, как Александр Габышев, называющий себя шаманом, с мечом напал на сотрудника Росгвардии.
По данным представителей регионального СУ СКР, в результате инцидента силовик получил ранение.
Уголовное дело было возбуждено по факту нападения Александра Габышева - инициатора "похода на Москву" на представителя правоохранительных органов. По данным СКР, происшествие было зафиксировано 27 января этого года.
Как стало известно, в дежурную часть МВД поступил сигнал о том, что Габышев отказывается являться на плановый осмотр в учреждении. По словам врача Якутского республиканского психоневрологического диспансера, шаман не хотел продолжать лечение и проявлял агрессию.
В результате медики вновь прибыли к Габышеву домой, на этот раз вместе с росгвардейцами. Они убеждали шамана отправиться в диспансер. Несколько раз предупредив о праве проникновения в жилище, правоохранители вошли в помещение. Сразу после этого Габышев атаковал одного из полицейских с использованием кустарно изготовленного холодного оружия.
Длина самодельного меча составляла более 80 см, пояснили в ведомстве. По данным СКР, речь идет о батасе - ножевидном наконечнике, закрепленном на древке, уточняет агентство "Интерфакс". В результате ЧП получил колото-резаное ранение сотрудник Росгвардии.
Житель Якутии Александр Габышев, называющий себя шаманом, ранее был признан психически нездоровым и уже проходил принудительное лечение. В настоящее время он вновь находится в специализированном стационаре.
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