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Сведения о задержании шамана Габышева в Екатеринбурге не подтвердились
8.11.2021 07:02
Фото: ykt.ru
В Екатеринбурге установлена личность мужчины, который при задержании пытался выдать себя за жителя Якутии Александра Габышева, называющего себя шаманом.
Оказалось, что это Николай Дылыков из Улан-Удэ, у которого в прошлом было диагностировано психическое расстройство, передает ТАСС.
Как пояснил источник в правоохранительных органах Екатеринбурга, сведения о задержании Александра Габышева не подтвердились. В действительности полиция задержала жителя столицы Бурятии Николая Дылыкова. Установлено, что мужчина состоит на учете МВД, потому что врачи диагностировали у него психическое заболевание.
По данным портала Znak.com, Дылыков является уроженцем Читинской области, в последнее время у него нет определенного места жительства. Перемещаясь по РФ, он снимает видео и выкладывает его в своем ютуб-канале. Ранее там появились ролики из Иркутска и Красноярска.
В своих видео Дылыков выражал намерения "спасти человечество от педофилов-сатанистов". Со ссылкой на источники в полиции отмечается, что Дылыков пришел в Екатеринбург пешком. Ранее он был замечен на федеральной трассе, приближаясь к уральской столице со стороны Омской области. В минувшую пятницу, 5 ноября, Дылыков опубликовал видео, в котором сообщил о прибытии в Екатеринбург.
Напомним, минувшим летом Габышева снова отправили на принудительное лечение по решению суда. Как рассказал тогда журналистам координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников, жителя Якутска направили в специализированное медучреждение, где он будет находиться под интенсивным наблюдением.
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