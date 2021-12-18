Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter «Прогресс М-УМ» затопят на день позже, чем планировалось

18.12.2021 14:03

Фото: livejournal.com



Приборно-агрегатный отсек космического грузовика "Прогресс М-УМ" затопят в акватории Тихого океана не 22 декабря, как планировалось, а на сутки позже - 23 декабря.



Как отмечается на официальном сайте госкорпорации "Роскосмос", основная часть корабля сгорит в атмосфере.



Согласно программе полета Международной космической станции (МКС) на 23 декабря этого года планируется провести отстыковку приборно-агрегатного отсека грузового корабля-модуля "Прогресс М-УМ", отмечается в сообщении. Затем будет осуществлен его сход с орбиты в установленный район мирового океана.



В госкорпорации пояснили, что команда на расстыковку будет выдана в 02:03 по московскому времени, в 06:45 включится на торможение и будет работать в этом режиме примерно тринадцать минут двигательная установка. Затем приборно-агрегатный отсек должен сойти с орбиты, после чего примерно через двадцать четыре минуты он войдет в атмосферу Земли, где сгорит его основная часть.



Несгораемые элементы, как и останки его предшественников, затопят в несудоходном районе Тихого океана.



Напомним, в конце минувшего апреля перестал существовать российский космический грузовик "Прогресс МС-14", который пробыл на орбите рекордный период времени. Фрагменты аппарата, которые не сгорели при прохождении слоев атмосферы Земли, были затоплены на т.н. "кладбище космических кораблей", которое располагается на расстоянии 3 150 км от города Веллингтон в Новой Зеландии.



Автор: Злата Богатова

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