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«Прогресс М-УМ» затопят на день позже, чем планировалось
18.12.2021 14:03
Фото: livejournal.com
Приборно-агрегатный отсек космического грузовика "Прогресс М-УМ" затопят в акватории Тихого океана не 22 декабря, как планировалось, а на сутки позже - 23 декабря.
Как отмечается на официальном сайте госкорпорации "Роскосмос", основная часть корабля сгорит в атмосфере.
Согласно программе полета Международной космической станции (МКС) на 23 декабря этого года планируется провести отстыковку приборно-агрегатного отсека грузового корабля-модуля "Прогресс М-УМ", отмечается в сообщении. Затем будет осуществлен его сход с орбиты в установленный район мирового океана.
В госкорпорации пояснили, что команда на расстыковку будет выдана в 02:03 по московскому времени, в 06:45 включится на торможение и будет работать в этом режиме примерно тринадцать минут двигательная установка. Затем приборно-агрегатный отсек должен сойти с орбиты, после чего примерно через двадцать четыре минуты он войдет в атмосферу Земли, где сгорит его основная часть.
Несгораемые элементы, как и останки его предшественников, затопят в несудоходном районе Тихого океана.
Напомним, в конце минувшего апреля перестал существовать российский космический грузовик "Прогресс МС-14", который пробыл на орбите рекордный период времени. Фрагменты аппарата, которые не сгорели при прохождении слоев атмосферы Земли, были затоплены на т.н. "кладбище космических кораблей", которое располагается на расстоянии 3 150 км от города Веллингтон в Новой Зеландии.
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