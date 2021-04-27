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Российский корабль-рекордсмен «Прогресс МС-14» затоплен в Тихом океане
05:12
Фото: apral.ru
Перестал существовать российский космический грузовик "Прогресс МС-14", который пробыл на орбите рекордный период времени.
Как указано на сайте госкорпорации "Роскосмос", корабль был затоплен, как и его предшественники.
Маршевый двигатель через четыре минуты после запуска на торможение передал кораблю импульс величиной 120 м/с, после чего аппарат покинул околоземную орбиту. К настоящему времени "Прогресс МС-14" уже перестал существовать.
Как стало известно, фрагменты космического грузовика, которые не сгорели при прохождении слоев атмосферы Земли, были затоплены в несудоходном районе южной части Тихого океана. Они упали, как и предполагалось, на т.н. "кладбище космических кораблей", которое располагается на расстоянии 3 150 км от города Веллингтон в Новой Зеландии.
В минувшем марте российский аппарат "Прогресс МС-14" смог установить рекорд по длительности полета. До момента затопления обломков общая продолжительность составляла 369 суток. Ранее рекордным считался полет "Прогресса М-17", который использовался в 1993-1994 годах и на станции "Мир". Он летал в течение 337 суток.
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