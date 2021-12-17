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Студентов СПбГУ направили в обсерватор и больницу из-за десятков случаев COVID-19


17.12.2021 09:26
Студентов СПбГУ направили в обсерватор и больницу из-за десятков случаев COVID-19Фото: livejournal.com

Коронавирусом заразились около тридцати студентов Санкт-Петербургского госуниверситета, проживающих в общежитии в Петергофе.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания выявлены в корпусе, расположенном по адресу: ул. Халтурина, 15.

В результате студентов, которые заболели COVID-19, направили в инфекционный стационар. Всех контактных лиц, которые не прививались против коронавируса, госпитализировали в обсерватор ООО "Балтийский чемпион". В официальном сообщении подчеркивается, что региональный Роспотрбнадзор продолжает контролировать ситуацию. В общежитии, где зафиксировали вспышку коронавируса, уже проводятся мероприятия по дезинфекции.

Ранее спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро в интервью каналу Sky News сообщил, что омикрон-штамм коронавируса способен очень быстро распространяться. По его словам, количество зараженных этим вариантом возбудителя удваивается практически каждые два-три дня.

По последним официальным данным, на территории России выявлено уже более двадцати человек, инфицированных новым вариантом COVID-19.

Ученые также выяснили, что новый вариант возбудителя обладает способностью проникать в организм грызунов, являющихся переносчиками чумы. Как указывалось в появившемся на портале bioRxiv репринте, в отличие от других органических соединений, омикрон-штамм может "связываться с ACE2" животных при помощи характерных белков-шипов. Такую особенность исследователи объяснили значительным "мутационным сдвигом".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 127

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