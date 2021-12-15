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Омикрон-штамм может проникать в организм грызунов — переносчиков чумы, выяснили ученые
10:12
Фото: defense.gov
Новый штамм коронавируса, получивший название "Омикрон", способен проникать в организм грызунов, которые считаются традиционными переносчиками чумы.
Соответствующие исследования проводили специалисты из ряда университетов.
Ученые Университета Вашингтона (США) и Университета Ага Хана (Пакистан), а также врачи нескольких клиник пришли к выводу, что омикрон-штамм может проникать в организм грызунов, способных переносить чуму.
Эксперты объяснили такую особенность возбудителя "серьезным мутационном сдвигом", указано в препринте, появившемся на портале bioRxiv. По мнению специалистов, омикрон-штамм в отличие от других органических соединений, вероятно, может "связываться с ACE2 грызунов", используя для этого характерные для него белки-шипы.
Обитающие в условиях дикой природы грызуны издавна считались основными переносчиками различных болезней, способных поражать людей, включая такие опасные инфекции, как чума. Современные специалисты полагают, что чумная палочка была принесена в страны Европы и Ближнего Востока из Китая и Монголии, на фоне климатически обусловленной миграции грызунов.
Ранее известный российский вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков допустил, что выявленный в Южной Африке и распространяющийся сейчас по миру штамм коронавируса "омикрон" может иметь искусственное происхождение. По словам ученого, возможно, кто-то принял решение "прекратить сейчас пандемию", т.к. настал момент для существенных перемен. Эти изменения, которые могут затронуть весь мир, произойдут "в ближайшие три-четыре месяца", заявил вирусолог.
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