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ВОЗ: количество зараженных омикрон-штаммом удваивается каждые два-три дня
16.12.2021 15:22
Фото: biomiry.ru
Омикрон-штамм способен очень быстро распространяться, рассказал каналу Sky News спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро.
Количество зараженных этим вариантом возбудителя удваивается практически каждые два-три дня.
Спецпосланник ВОЗ Дэвид Набарро отметил, что учитывая скорость распространения нового штамма, нельзя исключать роста смертности. Поэтому в ближайшее время проблема может оказаться достаточно серьезной.
По мнению экспертов ВОЗ, повышенные темпы распространения омикрон-штамма в сравнении с другими версиями коронавируса могут спровоцировать увеличению объема госпитализаций и рост нагрузки на медработников и в целом - на систему здравоохранения.
Ученые также выяснили, что новый вариант возбудителя обладает способностью проникать в организм грызунов, являющихся переносчиками чумы. Как указывалось в появившемся на портале bioRxiv репринте, в отличие от других органических соединений, омикрон-штамм может "связываться с ACE2" животных при помощи характерных белков-шипов. Такую особенность исследователи объяснили значительным "мутационным сдвигом".
Ранее в Великобритании зафиксировали первую смерть пациента, инфицированного омикрон-штаммом. До того глава Минздрава королевства Саджид Джавид сообщил о примерно десяти госпитализированных британцах, которые заразились этой разновидностью COVID-19. Министр подчеркивал, что новый штамм распространяется по Великобритании с "феноменальной скоростью".
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