ИнтерНовости - новости в стране и мире
Поиск трюфеля и перуанская керамика признаны объектами культурного наследия ЮНЕСКО
Поиск трюфеля и перуанская керамика признаны объектами культурного наследия ЮНЕСКО
В ФРГ россиянину дали пожизненный срок за убийство чеченского полевого командира
В ФРГ россиянину дали пожизненный срок за убийство чеченского полевого командира
Ди Каприо не стал сниматься в откровенной сцене с Мэрил Стрип
Ди Каприо не стал сниматься в откровенной сцене с Мэрил Стрип
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В общежитии московского вуза задержан вербовщик ИГ В общежитии московского вуза задержан вербовщик ИГ
Евросоюз продлил экономические санкции против РФ еще на полгодаЕвросоюз продлил экономические санкции против РФ еще на полгода
Сокуров извинился перед членами СПЧ за недавний спор с ПутинымСокуров извинился перед членами СПЧ за недавний спор с Путиным
Кулеба сообщил о переговорах по отключению России от SWIFTКулеба сообщил о переговорах по отключению России от SWIFT
В Ленинградской области арестовали банкира ПоповаВ Ленинградской области арестовали банкира Попова

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

ВОЗ: количество зараженных омикрон-штаммом удваивается каждые два-три дня


16.12.2021 15:22
ВОЗ: количество зараженных омикрон-штаммом удваивается каждые два-три дняФото: biomiry.ru

Омикрон-штамм способен очень быстро распространяться, рассказал каналу Sky News спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро.

Количество зараженных этим вариантом возбудителя удваивается практически каждые два-три дня.

Спецпосланник ВОЗ Дэвид Набарро отметил, что учитывая скорость распространения нового штамма, нельзя исключать роста смертности. Поэтому в ближайшее время проблема может оказаться достаточно серьезной.

По мнению экспертов ВОЗ, повышенные темпы распространения омикрон-штамма в сравнении с другими версиями коронавируса могут спровоцировать увеличению объема госпитализаций и рост нагрузки на медработников и в целом - на систему здравоохранения.

Ученые также выяснили, что новый вариант возбудителя обладает способностью проникать в организм грызунов, являющихся переносчиками чумы. Как указывалось в появившемся на портале bioRxiv репринте, в отличие от других органических соединений, омикрон-штамм может "связываться с ACE2" животных при помощи характерных белков-шипов. Такую особенность исследователи объяснили значительным "мутационным сдвигом".

Ранее в Великобритании зафиксировали первую смерть пациента, инфицированного омикрон-штаммом. До того глава Минздрава королевства Саджид Джавид сообщил о примерно десяти госпитализированных британцах, которые заразились этой разновидностью COVID-19. Министр подчеркивал, что новый штамм распространяется по Великобритании с "феноменальной скоростью".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 245

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

Поиск трюфеля и перуанская керамика признаны объектами культурного наследия ЮНЕСКОПоиск трюфеля и перуанская керамика признаны объектами культурного наследия ЮНЕСКО
Основатель Gulagu.net сообщил о новом видеоархиве с пыткамиОснователь Gulagu.net сообщил о новом видеоархиве с пытками
В Калмыкии семь человек погибли и трое пострадали в ДТПВ Калмыкии семь человек погибли и трое пострадали в ДТП
В Башкирии два человека погибли при столкновении грузовиковВ Башкирии два человека погибли при столкновении грузовиков
Сокуров извинился перед членами СПЧ за недавний спор с ПутинымСокуров извинился перед членами СПЧ за недавний спор с Путиным

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru