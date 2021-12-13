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В Нью-Йорке прошел митинг в поддержку Ассанжа


08:03
В Нью-Йорке прошел митинг в поддержку АссанжаФото: livejournal.com

Возле британского консульства в Нью-Йорке состоялся митинг, участники которого выражали негодование из-за вердикта Апелляционного суда Англии и Уэльса, поддержавшего апелляцию Минюста США по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа. Среди присутствующих были замечены звезды, в частности, американская актриса Сьюзен Сарандон, передает ТАСС.

Митинг против экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Соединенные Штаты продлился около часа. Мероприятие транслировалось на видеохостинге YouTube.

Участники протестной акции, собравшиеся около генерального консульства Великобритании в Нью-Йорке, держали в руках плакатами с призывами освободить основателя WikiLeaks. Присутствующие, среди которых были замечены основатель легендарной британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс и актриса Сьюзен Сарандон, выражали возмущение из-за решения Апелляционного суда Англии и Уэльса, поддержавшего апелляцию американского Министерства юстиции.

Собравшиеся также выражали негодование в связи с тем, что наиболее крупные СМИ Соединенных Штатов и Великобритании стараются избегать упоминаний о мероприятиях, которые проводятся в поддержку австралийца.

Ранее невеста 50-летнего Джулиана Ассанжа Стелла Моррис рассказала о том, что он перенес микроинсульт. В результате ее жених вынужден принимать лекарственные препараты. Решение суда она при этом называла его "опасным и ничем не обоснованным", выражая намерение оспаривать вердикт в установленном порядке.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 115

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