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Ассанж в тюрьме перенес микроинсульт


12.12.2021 14:10
Ассанж в тюрьме перенес микроинсультФото: ocdn.eu

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, остающийся в лондонской тюрьме Белмарш с 2019 года, перенес микроинсульт.

О проблемах со здоровьем, которые продолжает испытывать арестант, рассказала журналистам Daily Mail его невеста Стелла Моррис.

Стелла Моррис сообщила, что ишемическая атака у ее жениха произошла в последних числах октября, когда он по видеосвязи участвовал в очередном заседании Высокого суда Лондона. Как полагает Моррис, этот приступ на фоне общего ухудшения здоровья Джулиана Ассанжа мог быть спровоцирован сильным стрессом.

Невеста Ассанжа подчеркнула, что Джулиан продолжает борьбу, но она опасается новых проблем. По словам Моррис, случившийся в октябре микроинсульт может оказаться предвестником более серьезного приступа. Близкие основателя WikiLeaks продолжают испытывать сильное беспокойство "по поводу его способности выжить", учитывая это длительное судебное разбирательство, добавила женщина.

По словам Моррис, ранее у Ассанжа уже фиксировались проблемы с памятью и другие признаки неврологического повреждения. В результате ее жених вынужден принимать соответствующие лекарственные препараты, обеспечивающие профилактику инсульта.

Ранее в Соединенных Штатах выразили одобрение по поводу решения апелляционного суда Англии и Уэльса, которое отменило запрет на выдачу Ассанжа американским властям.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 123

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