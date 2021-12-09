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Высокий суд Лондона отменил запрет на выдачу Ассанжа властям США


14:50
Высокий суд Лондона отменил запрет на выдачу Ассанжа властям СШАФото: xabaruz.com

В Великобритании удовлетворили апелляцию американского Министерства юстиции в отношении Джулиана Ассанжа, передают зарубежные СМИ. Высокий суд Лондона отменил судебный запрет на экстрадицию основателя Wikileaks в Соединенные Штаты, где его намерены привлечь к ответственности за публикацию секретных дипломатических и военных документов.

Высокий суд Лондона отменил запрет на выдачу Джулиана Ассанжа властям США, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Sky News.

В минувшем январе 2021 года Вестминстерский магистратский суд отказался удовлетворить запрос американских властей о выдаче Ассанжа. В решении указывалось, что имеются опасения по поводу психического здоровья знаменитого арестанта. Министерство юстиции США вскоре подало апелляцию. Теперь же суд принял во внимание заверения американского руководства, придя к выводу, что риск самоубийства заключенного исключен, сообщает ВВС.

50-летний Джулиан Ассанж сейчас находится в лондонской тюрьме Белмарш. Ранее он на протяжении семи лет проживал на территории посольства Эквадора в британской столице, укрываясь от задержания по запросу властей США или Швеции, где еще в 2010 году возбудили дело об изнасиловании и домогательствах. Ассанж отрицал все обвинения такого рода, указывая на политическую подоплеку расследования. В 2017 году дело закрыли, весной 2019 года возобновили, но через месяцев оно вновь было закрыто.

Весной 2019 года власти Эквадора приняли решение разрешить лондонской полиции войти в дипмиссию, чтобы задержать Ассанжа. Вскоре после этого его осудили на 50 недель за неявку в суд, куда основателя WikiLeaks вызывали еще в 2012 году. По истечении этого срока Ассанжа оставили в тюрьме до того, как вынесут вердикт по вопросу о его выдаче Соединенным Штатам.

Напомним, весной прошлого года подруга Джулиана Ассанжа, юрист Стелла Моррис призналась, что они дважды успели стать родителями, пока основатель Wikileaks проживал на территории посольства Эквадора в Лондоне. Сыновей пара назвала Гэбриэл и Макс.

Автор: Злата Богатова

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