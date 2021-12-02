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Йоханссон рассказала об иске против Disney
2.12.2021 10:08
Фото: catsbri.com
Американская киноактриса Скарлетт Йоханссон высказалась по поводу недавнего разбирательства, когда она подала иск против компании Disney.
Как заявила 37-летняя звезда, "важно знать себе цену".
Актриса прокомментировала иск в интервью для Associated Press (AP). Как сообщается в официальном Twitter-аккаунте AP Entertainment, Скарлетт Йоханссон подчеркнула, что сейчас "важно знать себе цену и уметь отстаивать свою позицию".
По словам звезды, за последние тридцать лет ситуация в киноиндустрии значительно изменилась. В прошлом артисты, выражавшие недовольство, рисковали - такие заявления были чреваты потерей работы. Но сейчас у актеров есть возможность бороться за их права. По мнению Йоханссон, это произошло во многом из-за таких общественных движений как #MeToo.
Напомним, об урегулировании спора между Скарлетт Йоханссон и Disney стало известно в начале октября. Актрису не устроило, что компания одновременно выпустила фильм "Черная вдова" с ее участием в кинотеатрах и на сервисе Disney Plus. В результате артистка лишилась части доходов. В иске она настаивала, что представители Disney нарушили условия контракта.
Ранее юрист Квентина Тарантино прокомментировал иск кинокомпании Miramax. Как заявил адвокат Брайан Фридман, представляющий интересы знаменитого режиссера, его клиент имеет полное право по своему усмотрению распоряжаться сценарием. По словам юриста, эта "неуклюжая попытка" помешать кинематографисту окончится "неудачей", и такими действиями кинокомпания рискует запятнать собственную репутацию.
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