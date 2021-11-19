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Юрист Тарантино прокомментировал иск кинокомпании Miramax


19.11.2021 06:35
Юрист Тарантино прокомментировал иск кинокомпании MiramaxФото: showbiz.cz

Адвокат Брайан Фридман, представляющий интересы режиссера Квентина Тарантино, высказался по поводу действий Miramax.

Ранее эта компания подала на кинематографиста в суд в связи с его намерениями продать не вошедшие в фильм фрагменты сценария "Криминального чтива".

По словам Брайана Фридмана, в соответствии с контрактом между компанией Miramax и Квентином Тарантино его клиент имеет полное право по своему усмотрению распоряжаться сценарием. Адвокат выразил уверенность в том, что эта "неуклюжая попытка" помешать кинематографисту окончится "неудачей", передает портал Screen Rant.

Учитывая, что в процессе судебных разбирательств придется озвучивать конфиденциальные сведения о контрактах и суммах выплат, Фридман назвал решение Miramax подавать иск "бездумным". Юрист предположил, что кинокомпания такими действиями рискует запятнать собственную репутацию.

Ранее стало известно об иске, поданном Miramax против Квентина Тарантино. Компания выступила с требованием не проводить анонсированный режиссером NFT-аукцион, однако он на это не согласился.

Кинематографист собирается продать в виде NFT (невзаимозаменяемых токенов) рукописный сценарий со своими комментариями в аудиформате, а также семь сцен, которые не вошли в знаменитый фильм "Криминальное чтиво".

Автор: Злата Богатова

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