Миядзаки подтвердил, что выпустит последний полнометражный анимационный фильм

28.11.2021 23:08

Фото: 24warez.ru



Знаменитый японский аниматор Хаяо Миядзаки подтвердил, что продолжает работу над своим последним мультипликационным проектом.



О фильме он сообщил в интервью газете The New York Times.



Подтвердив намерение выпустить фильм, 80-летний режиссер не стал вдаваться в подробности картины. Не уточнил Хаяо Миядзаки и примерные сроки создания ленты. Он лишь отметил, что фильм снимает основанная им совместно с Исао Такахатой анимационная студия Studio Ghibli.



Ранее режиссер, вернувшийся к работе, уже рассказывал, что фильм будет называться "Как поживаете?" (яп. Kimitachitachi wa do ikiru ka). Выступая в Токио на церемонии открытия музея писателя Нацумэ Сосэки в Университете Васэда, японский мультипликатор пояснил, что в судьбе главного героя его новой картины большую роль сыграла книга "Как поживаете?", написанная Гэндзабуро Есино.



Несколько лет назад Миядзаки сообщал, что создание картины может занять три-четыре года. Фильм будет посвящен мальчику-подростку, у которого умер отец.



В прошлом режиссер уже не раз выражал намерение завершить карьеру, однако затем возвращался к мультипликации. Впервые Миядзаки заговорил на эту тему еще в конце 1990-х годов, а спустя год приступил к работе над картиной "Унесенные призраками". В 2002 году фильм получил "Оскар" как лучший анимационный полнометражный проект.



Автор: Злата Богатова

