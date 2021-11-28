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Миядзаки подтвердил, что выпустит последний полнометражный анимационный фильм
28.11.2021 23:08
Фото: 24warez.ru
Знаменитый японский аниматор Хаяо Миядзаки подтвердил, что продолжает работу над своим последним мультипликационным проектом.
О фильме он сообщил в интервью газете The New York Times.
Подтвердив намерение выпустить фильм, 80-летний режиссер не стал вдаваться в подробности картины. Не уточнил Хаяо Миядзаки и примерные сроки создания ленты. Он лишь отметил, что фильм снимает основанная им совместно с Исао Такахатой анимационная студия Studio Ghibli.
Ранее режиссер, вернувшийся к работе, уже рассказывал, что фильм будет называться "Как поживаете?" (яп. Kimitachitachi wa do ikiru ka). Выступая в Токио на церемонии открытия музея писателя Нацумэ Сосэки в Университете Васэда, японский мультипликатор пояснил, что в судьбе главного героя его новой картины большую роль сыграла книга "Как поживаете?", написанная Гэндзабуро Есино.
Несколько лет назад Миядзаки сообщал, что создание картины может занять три-четыре года. Фильм будет посвящен мальчику-подростку, у которого умер отец.
В прошлом режиссер уже не раз выражал намерение завершить карьеру, однако затем возвращался к мультипликации. Впервые Миядзаки заговорил на эту тему еще в конце 1990-х годов, а спустя год приступил к работе над картиной "Унесенные призраками". В 2002 году фильм получил "Оскар" как лучший анимационный полнометражный проект.
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