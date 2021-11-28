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В Екатеринбурге снова проводят пикет против введения QR-кодов


28.11.2021 17:44
В Екатеринбурге снова проводят пикет против введения QR-кодовФото: eanews.ru

Жители уральской столицы снова вышли на пикет, протестуя против введения в Екатеринбурге QR-кодов для посещения различных учреждений и заведений.

Об акции, которую организаторы ранее согласовали с властями города, сообщает "Интерфакс".

По данным агентства, в качестве инициаторов пикета выступили представители общественного объединения "Родительский надзор". В своем телеграм-канале они пояснили, что администрация разрешила проведение акции численностью участников сто человек. По их словам, мероприятие заранее согласовали с министерством общественной безопасности Свердловской области.

Некоторые участники акции пришли с плакатами, на которых выразили свое мнение против введения QR-кодов. В месте проведения пикета также замечены люди, призывающие в вакцинации. Среди них - молодежь, назвавшая себя волонтерами "красной зоны".

На пикете ведется сбор подписей под обращением, которое предполагается направить главному санитарному врачу Свердловской области Дмитрию Козловскому. Авторы просят его разъяснить работодателям, что принудительная вакцинация является незаконной. Кроме того, они настаивают на том, чтобы специалисты обосновали эффективность препарата, который используется для прививок.

Напомним, 13 ноября жители Екатеринбурга уже проводили подобное мероприятие. Позже Свердловский областной суд отказал в удовлетворении коллективного иска, в котором оспаривался пункт указа губернатора о введении режима QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от коронавируса.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 142

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