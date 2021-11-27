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Выявленная в Бельгии женщина со штаммом «Омикрон» прибыла из Египта
27.11.2021 20:32
Фото: prozhelezu.ru
Пациентка, у которой бельгийские специалисты подтвердили заражение новым штаммом коронавируса "Омикрон", прибыла в Европу из Египта.
Об этом вирусолог Марк Ван Ранст сообщил в своем Twitter.
Бельгийский ученый пояснил, что первые симптомы COVID-19 возникли у этой пациентки еще 22 ноября.
Ранее министр здравоохранения страны Франк Ванденбрук заявил о выявлении на территории Бельгии первого случая заражения штаммом B.1.1.529. До того возбудитель, получивший название "Омикрон", успел распространиться в Южной Африке, а также был зафиксирован в Гонконге.
Ряд стран уже объявил о введении дополнительных ограничений в целях борьбы с распространением мутировавшего возбудителя. В Соединенных Штатах, в частности, заявили, что уже обсуждают возможный запрет авиарейсов из ЮАР из-за нового штамма. Однако решение будет приниматься после того, как американские власти соберут и изучат все сведения о новом штамме.
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