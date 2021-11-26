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Пассажиров, прибывших в Нидерланды из ЮАР, не выпускают из аэропорта
26.11.2021 22:20
Фото: kayak.ru
Около шестисот человек, прилетевших из Южно-Африканской Республики (ЮАР) в главный нидерландский аэропорт Схипхол, не могут покинуть воздушную гавань.
Пассажирам объявили, что их выпустят в город лишь после того, как будут готовы результаты тестирования на COVID-19.
Процедура тестирования на вероятное заражение коронавирусом проводится прямо в аэропорту Схипхол, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация. В общей сложности анализ предстоит сделать примерно шести сотням пассажиров, которые пока вынуждены оставаться на борту самолета.
Представители воздушной гавани заявили, что прибывшие в страну из ЮАР также могут провести время до получения результата теста в специально отведенном помещении на территории аэропорта. Предполагается, что результаты экспресс-тестирования подготовят уже через несколько часов.
Ранее в Нидерландах следом за некоторыми другими странами объявили о приостановлении воздушного сообщения с ЮАР из-за выявленного там нового штамма коронавируса. Как передавали местные СМИ со ссылкой на заявление и.о. нидерландского министра здравоохранения Хуго де Йонге, запрет начинает действовать уже с 12:00 (14:00 по Москве) 25 ноября.
Авиапассажиров, которые успеют прибыть до этого момента в Нидерланды, сразу же направят в карантин, указывал глава ведомства. По данным Algemeen Dagblad, нидерландские власти уже добавили ЮАР в перечень государств с высоким риском распространения коронавируса.
Ранее на новый штамм, выявленный в Африке, уже отреагировали в Москве. Как сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19, Россия ограничит въезд не только из ЮАР, но и Гонконга, где также зафиксировали два случая заражения.
Число государств, объявляющих ограничения в связи с выявленным на юге Африки новым штаммом коронавируса, растет. Предупредительные меры уже приняли в Германии, Египте, Израиле, Италии и еще нескольких странах.
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