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В США обсуждают возможный запрет авиарейсов из ЮАР из-за нового штамма
27.11.2021 05:00
Фото: flight.kz
В Вашингтоне пока еще не приняли решение о прекращении полетов в Южную Африку, заявил главный инфекционист Соединенных Штатов доктор Энтони Фаучи.
По его словам, американские власти намерены собрать и изучить все сведения о новом штамме коронавируса, который был выявлен в ЮАР, Ботсване и Гонконге.
Как заявил Энтони Фаучи, власти США могут ввести запрет на авиарейсы из южной Африки лишь после того, как будут собраны и изучены сведения о новом варианте COVID-19, передает Reuters.
Американский специалист подчеркнул, что Вашингтон всегда может последовать примеру Великобритании и других стран, приостановив авиасообщение с соответствующими регионами. В Соединенных Штатах уже задумываются о таких мерах по защите общественности. Вместе с тем, власти хотят "быть уверены, что для этого есть основания", — заявил Фаучи в интервью каналу CNN.
Ранее случаи заражения новым штаммом коронавируса B.1.1.529 зафиксировали на территории ЮАР, Ботсваны и Гонконга, после чего целый ряд стран уже объявил дополнительные ограничения в целях борьбы с распространением мутировавшего возбудителя.
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