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Второй самолет с мигрантами вылетел из Минска в Ирак


26.11.2021 09:14
Второй самолет с мигрантами вылетел из Минска в ИракФото: livejournal.com

Второе по счету воздушное судно за день вылетело из Минска в иракский Эрбиль, передают белорусские СМИ.

Как следует из данных онлайн-табло воздушной гавани аэропорта, вылет лайнера авиакомпании Iraqi Airways состоялся в 02:45 (время в Минске совпадает с московским).

Первый на этой неделе рейс Iraqi Airways, которая продолжает эвакуировать иракских мигрантов из Белоруссии, состоялся накануне вечером. Предполагается, что в ближайшее время авиакомпания осуществит еще несколько рейсов, чтобы вывезти из Белоруссии более тысячи иракцев, выразивших желание вернуться на родину.

Как заявил представитель иракского МИД Ахмед аль-Сахаф в ходе брифинга, власти его страны уже вывезли из Белоруссии в общей сложности 617 мигрантов. Дипломаты продолжают работу, направленную на оказание помощи согражданам. По официальным данным, ранее авиарейсами Минск покинули уже более пятисот человек - вылеты из Минска в Ирак состоялись 18 и 22 ноября.

Ранее в Берлине не поддержали идею главы Белоруссии Александра Лукашенко о формировании гуманитарного коридора, которым бы могли воспользоваться две тысячи беженцев. Как пояснил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, подобный вариант не может считаться приемлемым ни для Германии, ни для Европейского Союза.

Проблема с беженцами, которые сейчас продолжают оставаться у границ ЕС, в данный момент уже вышла за рамки взаимоотношений Белоруссии, Польши и ФРГ, подчеркивал Зайберт, указывая, что ситуация касается в целом Евросоюза.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 235

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