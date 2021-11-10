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Иракский Курдистан выразил готовность помочь застрявшим в Белоруссии беженцам


10.11.2021 17:28
Иракский Курдистан выразил готовность помочь застрявшим в Белоруссии беженцамФото: bolkunets.org

Администрация Иракского Курдистана готова оказать помощь мигрантам, которые в последние дни вынуждены оставаться на границе Белоруссии и Польши. Этнические курды могут возвратиться в их дома, заявил представитель официального Эрбиля - столицы региона, имеющего статус широкой автономии в составе Ирака.

Ситуацию прокомментировал представитель курдского правительства в Польше Зияд Рауф. По его словам, власти Курдистана готовы оказать землякам помощь. Представитель Эрбиля отметил, что из Ирака в последнее время прибыло много мигрантов, стремящихся попасть в Евросоюз, передает Polskie Radio.

Помочь этническим курдам готов и его офис, добавил Зияд Рауф. Он пояснил, что власти переживают из-за ситуации на белорусско-польской границе, где его земляки оказались в сложной ситуации. Мигранты должны понимать, "что их ввели в заблуждение". Как заявил представитель руководства Эрбиля, его соотечественники оказались во власти тех, кто преследует лишь политические цели и заинтересован в материальной выгоде.

Зияд Рауф также сообщил, что руководство Иракского Курдистана сейчас продолжает масштабную информационную кампанию в прессе. СМИ рассказывают о том, что происходит с мигрантами на территории Белоруссии. Дипломат напомнил, что авиасообщение с Минском Эрбиль приостановил в августе, а в течение нескольких последних недель прекратили работу белорусские почетные консульства в Ираке и Иракском Курдистане.

Обстановка у границы Польши заметно обострилась в минувший понедельник, 8 ноября, когда туда со стороны Белоруссии подошла большая группа беженцев. Позднее уроженцы государств Африки и Ближнего Востока начали попытки штурмовать границы, поэтому польские власти направили туда дополнительные силы.

Ранее Погранкомитет Белоруссии сообщил о избитых на границе с Польшей беженцах. Курдам, пострадавшим от действий европейских силовиков, оказали помощь, отметили в ведомстве.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 188

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