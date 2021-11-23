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В Берлине не поддержали идею Лукашенко о гуманитарном коридоре для мигрантов


23.11.2021 20:31
В Берлине не поддержали идею Лукашенко о гуманитарном коридоре для мигрантовФото: bolkunets.org

Власти Германии не одобрили идею главы Белоруссии Александра Лукашенко о формировании гуманитарного коридора, которым бы могли воспользоваться две тысячи беженцев. Предложение прокомментировал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передают зарубежные СМИ.

Представитель Берлина прокомментировал идею Александра Лукашенко, который ранее предложил пропустить в ФРГ две тысячи мигрантов, создав гуманитарный коридор, а остальные пять тысяч — репатриировать. По словам Штеффена Зайберта, подобный вариант не может считаться приемлемым ни для Германии, ни для Европейского Союза.

Проблема с беженцами, которые сейчас продолжают оставаться у границ ЕС, в данный момент уже вышла за рамки взаимоотношений Белоруссии, Польши и ФРГ, подчеркнул представитель правительства Германии. Он указал, что речь идет о ситуации, которая касается в целом Евросоюза.

Ранее ситуацию в регионе обсудили и. о. канцлера Германии Ангела Меркель и белорусский оппозиционер, экс-претендентка на пост главы государства Светлана Тихановская, проживающая сейчас в Литве. В ходе телефонного разговора они обменялись мнениями о ситуации и высказались в поддержку "демократического движения" в Белоруссии.

Собеседницы также осудили "репрессии" со стороны минских властей, сообщал Штеффен Зайберт. По его словам, Ангела Меркель призвала руководство Белоруссии освободить политзаключенных и остановить притеснения независимых журналистов, а также оппозиционеров.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 212

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