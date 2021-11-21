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Песков допустил провокации для оправдания заявлений Запада о «российском вторжении»
21.11.2021 17:26
Фото: smi2.net
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил провокации в целях оправдания заявлений о некой угрозе вторжения на Украину, которое якобы готовит России.
Он подчеркнул, что в последнее время "истерика нагнетается искусственно".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался на эту тему в эфире программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на канале "Россия-1". В разговоре с журналистом Павлом Зарубиным он допустил, на фоне заявлений о вторжении на Украину, которое якобы готовит РФ, могут последовать некие провокационные действия. Такого развития событий исключать нельзя, отметил Песков и подчеркнул, что обвинения в адрес Москвы сейчас звучат со стороны тех, "кто пригнали свои вооруженные силы из-за океана".
По словам официального представителя Кремля, любые попытки разрешить кризис на юго-востоке Украины силовым путем повлекут за собой очень серьезные последствия. Песков высказал мнение о том, что в Киеве могут "сотворить еще одну беду для самих себя и для всех в Европе".
Ранее российское Министерство обороны информировало о прибытии кораблей ВМС США для участия в многонациональных учениях в Черноморском регионе. Маневры проводит объединенное командование американских ВС в Европе.
Напомним, в Сенате Соединенных Штатов предложили ввести санкции против РФ в случае "вторжения на Украину". С такой инициативой выступил председатель комитета во внешней политике Роберт (Боб) Менендес. Предполагается, что американский президент Джо Байден, в частности, сможет запретить въезд в США ведущим российским военным и сотрудникам спецслужб.
В ходе недавней встречи на уровне глав МИД представитель официального Киева Дмитрий Кулеба заявил, что властям Германии и Франции необходимо начать подготовку к возможному сценарию с военными действиями России на Украине. Украинский министр заявил, что их страны физически не успеют скоординировать свои действия и оформить бюрократические процедуры, "если Россия начнет действовать". Поэтому, подчеркнул Дмитрий Кулеба, в Берлине и Париже уже сейчас должны начать подготовку к военному конфликту на Украине.
Вскоре после этих переговоров в российском Министерстве иностранных дел приняли решение о публикации дипломатической переписки главы ведомства Сергея Лаврова с коллегами из Германии и Франции.
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