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В Сенате США предлагают ввести санкции против РФ в случае «вторжения на Украину»В Сенате США предлагают ввести санкции против РФ в случае «вторжения на Украину»
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В Сенате США предлагают ввести санкции против РФ в случае «вторжения на Украину»


05:04
В Сенате США предлагают ввести санкции против РФ в случае «вторжения на Украину»Фото: haber7.net

Глава комитета во внешней политике Сената Соединенных Штатов Роберт (Боб) Менендес выступил с инициативой уже сейчас включить в оборонный бюджет пункт о введении санкций в отношении России в случае вторжения на Украину. Предполагается, что американский президент Джо Байден, в частности, запретит въезд в США ведущим российским военным и сотрудникам спецслужб.

Американский законодатель выступил с предложением об очередных поправках, которые предусматривают введение санкций в отношении российских силовиков и чиновников, финансовых учреждений РФ, а также газопровода "Северный поток — 2" и суверенного долга, передает ТАСС со ссылкой на заявление американского Конгресса. Соответствующие изменения глава комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси) внес к проекту оборонного бюджета на следующий финансовый год (начался 1 октября).

В соответствии с этой инициативой ограничения будут объявлены, если российские власти будут "осуществлять военную эскалацию или другие враждебные операции против Украины". По мнению Менендеса, руководству Соединенных Штатов следует каждые пятнадцать дней давать оценку тому, как изменилась ситуация в регионе в сравнении с периодом до 1 ноября 2021 года. В случае необходимости администрация США в течение тридцати суток объявит новые антироссийские меры.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 157

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