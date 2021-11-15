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Киев призвал Берлин и Париж готовиться к военному конфликту на Украине
04:01
Фото: vk.com
Властям Германии и Франции необходимо начать подготовку к возможному сценарию с военными действиями России на Украине.
С таким заявлением выступил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе переговоров с коллегами из Берлина и Парижа.
В ходе встречи с главами МИД ФРГ и Франции Хайко Маасом и Жан-Ив ле Дрианом украинский министр заявил, что их страны физически не успеют скоординировать свои действия и оформить бюрократические процедуры, "если Россия начнет действовать". Поэтому, подчеркнул Дмитрий Кулеба, в Берлине и Париже уже сейчас должны начать подготовку к военному конфликту на Украине.
По словам Кулебы, в Киеве намерены вести себя очень ответственно в любых условиях. Украина собирается защищаться в случае необходимости, добавил глава МИД.
Ранее в Великобритании выразили готовность отправить на Украину несколько сотен бойцов спецназа. По данным The Mirror, такие планы появились в Лондоне на фоне опасений, связанных с вторжением, которое якобы готовят в Москве.
Отмечалось, что британское командование уже занялось подготовкой отряда, в который войдут бойцы Особой воздушной службы (Special Air Service, SAS), Полка спецразведки, медики и инженеры со связистами. Кроме того, в состав этого подразделения могут войти порядка 400 военных из 16-й десантно-штурмовой бригады. Источник газеты сообщил, что британских спецназовцев уже предупредили о возможной скорой отправке на Украину и упаковали необходимое им оборудование.
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