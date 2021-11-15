Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Киев призвал Берлин и Париж готовиться к военному конфликту на Украине

04:01

Фото: vk.com



Властям Германии и Франции необходимо начать подготовку к возможному сценарию с военными действиями России на Украине.



С таким заявлением выступил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе переговоров с коллегами из Берлина и Парижа.



В ходе встречи с главами МИД ФРГ и Франции Хайко Маасом и Жан-Ив ле Дрианом украинский министр заявил, что их страны физически не успеют скоординировать свои действия и оформить бюрократические процедуры, "если Россия начнет действовать". Поэтому, подчеркнул Дмитрий Кулеба, в Берлине и Париже уже сейчас должны начать подготовку к военному конфликту на Украине.



По словам Кулебы, в Киеве намерены вести себя очень ответственно в любых условиях. Украина собирается защищаться в случае необходимости, добавил глава МИД.



Ранее в Великобритании выразили готовность отправить на Украину несколько сотен бойцов спецназа. По данным The Mirror, такие планы появились в Лондоне на фоне опасений, связанных с вторжением, которое якобы готовят в Москве.



Отмечалось, что британское командование уже занялось подготовкой отряда, в который войдут бойцы Особой воздушной службы (Special Air Service, SAS), Полка спецразведки, медики и инженеры со связистами. Кроме того, в состав этого подразделения могут войти порядка 400 военных из 16-й десантно-штурмовой бригады. Источник газеты сообщил, что британских спецназовцев уже предупредили о возможной скорой отправке на Украину и упаковали необходимое им оборудование.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 146

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 05:36 Блинкен: Россия создала угрозу безопасности космических исследований

Блинкен: Россия создала угрозу безопасности космических исследований 15.11.2021 05:25 Столтенберг: в НАТО нет консенсуса по вопросу вступления Украины

Столтенберг: в НАТО нет консенсуса по вопросу вступления Украины 14.11.2021 18:15 Украинские военные разъяснили слова об уничтожении мигрантов в случае прорыва границы

Украинские военные разъяснили слова об уничтожении мигрантов в случае прорыва границы 14.11.2021 16:23 В Лондоне готовы перебросить на Украину сотни спецназовцев

В Лондоне готовы перебросить на Украину сотни спецназовцев 13.11.2021 22:56 Названы области Украины, рискующие перейти в состав России