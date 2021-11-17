|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
МИД публикует переписку Лаврова с коллегами из Франции и ФРГ
01:04
Фото: vesti77.su
Переписку главы российского МИД Сергея Лаврова с коллегами из Германии и Франции Хайко Маасом и Жан-Ив ле Дрианом обнародуют по причине попыток исказить роль РФ во внутриукраинском урегулировании, а также в подходе к организации переговоров в "нормандском формате".
Об этом сообщается на официальном сайте отечественного внешнеполитического министерства.
Министерство иностранных дел РФ предает гласности дипломатическую переписку, которая велась в последние дни между главой отечественного ведомства и его иностранными коллегами из Германии и Франции. Причиной этого решения стало попытки исказить роль РФ в процессах внутриукраинского урегулирования. На официальном портале МИД РФ приводится ссылка на документ из двадцати восьми страниц.
В общей сложности на сайте отечественного дипломатического ведомства обнародованы три письма российской стороны, включая послание Сергея Лаврова от 29 октября вместе с проектом совместного заявления глав МИД "нормандской четверки" и ответы представителей Берлина и Парижа.
В ответе иностранных коллег Лаврова содержится указание на ряд положений первого российского проекта, с которыми они согласиться не могут. Среди них - тезисы о "внутриукраинском" конфликте либо посреднической роли Москвы наряду с ОБСЕ в трехсторонней контактной группе. Кроме того, немецкий и французский министры выделили положения, которые, вряд ли поддержат государства "нормандского формата", в частности, выстраивание "прямого диалога между Киевом, Донецком и Луганском".
В письме, датированном 6 ноября, Лавров выражает разочарованность ответом Берлина и Парижа. Российский министр отмечает, что предлагаемые его коллегами пункты не требуют проведения встречи на уровне глав МИД или противоречат условиям Минских соглашений. Лавров также подчеркивает, что новая встреча в этом формате требует смыслового содержания и не может состояться 11 ноября, как уже информировала российская сторона (по причине несовпадения графиков министров).
В последнем опубликованном послании глава МИД РФ информирует о случаях искажения позиции России и ее роли в процессах урегулирования внутриукраинского конфликта. Лавров при этом указывает на совместное заявление Мааса и Ле Дриана, которое было сделано после переговоров с их украинским коллегой 15 ноября.
Напомним, в ходе недавней встречи на уровне глав МИД представитель официального Киева Дмитрий Кулеба заявил, что властям Германии и Франции необходимо начать подготовку к возможному сценарию с военными действиями России на Украине. Украинский министр заявил, что их страны физически не успеют скоординировать свои действия и оформить бюрократические процедуры, "если Россия начнет действовать". Поэтому, подчеркнул Дмитрий Кулеба, в Берлине и Париже уже сейчас должны начать подготовку к военному конфликту на Украине.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|