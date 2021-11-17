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МИД публикует переписку Лаврова с коллегами из Франции и ФРГ


01:04
МИД публикует переписку Лаврова с коллегами из Франции и ФРГФото: vesti77.su

Переписку главы российского МИД Сергея Лаврова с коллегами из Германии и Франции Хайко Маасом и Жан-Ив ле Дрианом обнародуют по причине попыток исказить роль РФ во внутриукраинском урегулировании, а также в подходе к организации переговоров в "нормандском формате".

Об этом сообщается на официальном сайте отечественного внешнеполитического министерства.

Министерство иностранных дел РФ предает гласности дипломатическую переписку, которая велась в последние дни между главой отечественного ведомства и его иностранными коллегами из Германии и Франции. Причиной этого решения стало попытки исказить роль РФ в процессах внутриукраинского урегулирования. На официальном портале МИД РФ приводится ссылка на документ из двадцати восьми страниц.

В общей сложности на сайте отечественного дипломатического ведомства обнародованы три письма российской стороны, включая послание Сергея Лаврова от 29 октября вместе с проектом совместного заявления глав МИД "нормандской четверки" и ответы представителей Берлина и Парижа.

В ответе иностранных коллег Лаврова содержится указание на ряд положений первого российского проекта, с которыми они согласиться не могут. Среди них - тезисы о "внутриукраинском" конфликте либо посреднической роли Москвы наряду с ОБСЕ в трехсторонней контактной группе. Кроме того, немецкий и французский министры выделили положения, которые, вряд ли поддержат государства "нормандского формата", в частности, выстраивание "прямого диалога между Киевом, Донецком и Луганском".

В письме, датированном 6 ноября, Лавров выражает разочарованность ответом Берлина и Парижа. Российский министр отмечает, что предлагаемые его коллегами пункты не требуют проведения встречи на уровне глав МИД или противоречат условиям Минских соглашений. Лавров также подчеркивает, что новая встреча в этом формате требует смыслового содержания и не может состояться 11 ноября, как уже информировала российская сторона (по причине несовпадения графиков министров).

В последнем опубликованном послании глава МИД РФ информирует о случаях искажения позиции России и ее роли в процессах урегулирования внутриукраинского конфликта. Лавров при этом указывает на совместное заявление Мааса и Ле Дриана, которое было сделано после переговоров с их украинским коллегой 15 ноября.

Напомним, в ходе недавней встречи на уровне глав МИД представитель официального Киева Дмитрий Кулеба заявил, что властям Германии и Франции необходимо начать подготовку к возможному сценарию с военными действиями России на Украине. Украинский министр заявил, что их страны физически не успеют скоординировать свои действия и оформить бюрократические процедуры, "если Россия начнет действовать". Поэтому, подчеркнул Дмитрий Кулеба, в Берлине и Париже уже сейчас должны начать подготовку к военному конфликту на Украине.

Автор: Злата Богатова

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