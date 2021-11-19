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Умерла студентка, отравившаяся метанолом в Казани
19.11.2021 18:12
Фото: vk.com
В больнице скончалась одна из девушек, несколько дней назад пострадавших из-за отравления на студенческой вечеринке в Казани.
О смерти пациентки сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.
В ведомстве выразили соболезнования близким умершей студентки и рассказали, все эти дни врачи боролись за ее жизнь. Медики "жили в больнице и не отходили от постели пострадавшей", - указано в сообщении Минздрава Татарстана. По данным местных властей, на текущий момент состояние большинства из поступивших оценивается врачами как стабильное.
ЧП случилось в минувший вторник, 16 ноября, когда в городскую клиническую больницу № 7 Казани начали доставлять молодых людей, отравившихся после студенческой вечеринки. В общей сложности за помощью к медикам обратились пятнадцать человек, включая двух девушек, которые получали лечение в Москве и Башкирии. Трое пациентов были госпитализированы в тяжелом состоянии.
В рамках уголовного дела, возбужденного после ЧП, выяснилось, что молодежь арендовала коттедж в поселке Салмачи, чтобы отпраздновать день рождения студента. Накануне один из участников праздника через знакомого купил спиртосодержащую жидкость в 5-литровой пластиковой бутыли, которую перевозили в багажнике каршерингового автомобиля.
Уже у коттеджа молодые люди по ошибке вместо бутыли с алкоголем достали из машины подобную емкость, в которой была т.н. "незамерзайка". Добавив в токсичную жидкость ароматизаторы, участники вечеринки употребили ее во время застолья. Исследование показало, что в емкости, где находилась жидкость, обнаружены следы метанола.
Бутыль с контрафактным алкоголем, купленным для вечеринки, следователи обнаружили в каршеринговой машине. Установлено, что к продаже спиртного могут быть причастны четверо местных жителей 1990-2000 г.р. В алкоголе, который у них купили студенты, эксперты не выявили метанола.
Ранее следственные органы Пермского края возбудили уголовное дело по факту гибели пяти человек, предположительно, отравившихся контрафактным спиртным. Жертвами ЧП стали трое членов семьи - супруги и дочь, а также соседи, которых угостили токсичным напитком.
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