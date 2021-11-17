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После отравления студентов в Казани полиция задержала четырех человек


17.11.2021 19:10
После отравления студентов в Казани полиция задержала четырех человекФото: kapital.kz

В Татарстане правоохранители задержали четырех человек за сбыт алкоголя, которым могли во время вечеринки отравиться студенты.

Компания молодых людей приобрела спиртосодержащую жидкость, оказавшуюся "незамерзайкой", выяснили эксперты.

Правоохранительные органы Татарстана продолжают выяснять все обстоятельства ЧП, в результате которого в больницу попали, по уточненным данным, пятнадцать студентов одного из вузов Казани. Ранее сообщалось о двенадцати пострадавших, трое из которых были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Как информирует пресс-служба регионального МВД, в рамках уголовного дела полицейские уже смогли установить и задержать не только гражданина, у которого непосредственно приобреталась токсичная жидкость, но и выявить всю цепочку сбытчиков. В общей сложности подозреваемыми оказались четверо жителей Казани, отмечается в сообщении.

По данным СКР, казанские студенты отравились "незамерзайкой. Пятилитровую бутыль с этим средством приобрел накануне один из участников вечеринки. Полиция выяснила, что вещество было куплено через знакомого, который перевозил емкость в багажнике каршеринговой машины. Подъехав к дому, арендованному компанией, молодые люди допустили оплошность и вместо алкоголя взяли стоявшую рядом подобную бутыль с незамерзающей автомобильной жидкостью.

Как рассказали позднее пострадавшие, после добавления в жидкость ароматизаторов получился зеленого цвета напиток "со вкусом ириски".

ЧП случилось в ночь на 16 ноября, когда молодежь устроила вечеринку в коттеджном поселке Салмачи. В арендованном частном доме присутствовали 18 человек, "алкогольные" напитки употребляли 14 гостей.

Пострадавшим студентам оказывают помощь в центре токсикологии больницы № 7 Казани. Как сообщает агентство "Интерфакс", количество госпитализированных возросло до пятнадцати человек. Все молодые люди 1999-2003 г.р. Одна девушка находится на лечении в Москве, еще одна - в одной из клиник Башкирии.

Автор: Злата Богатова

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