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В Перми пять человек скончались после употребления алкоголя


14:06
В Перми пять человек скончались после употребления алкоголяФото: smi2.net

Следственные органы Пермского края возбудили уголовное дело по факту гибели пяти человек, предположительно, отравившихся контрафактным спиртным.

В результате ЧП погибли трое членов семьи и соседи, которых угостили токсичным напитком.

Как указано на официальном сайте регионального СУ СКР, пять человек отравились некачественным алкоголем на территории Дзержинского района краевой столицы. Накануне, 17 ноября, был найден мертвым глава семейства 1963 г.р., его жену и дочь экстренно госпитализировали.

Пострадавшие женщины 1962 и 1982 г.р. скончались через несколько часов после поступления в медицинское учреждение. Кроме того, умерли их соседи. Как выяснила полиция, дочь угостила некачественным спиртным проживавшую рядом пару.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, которая не отвечает требованиям безопасности, повлекший за собой по неосторожности гибель двух и более человек).

Прикамские правоохранители выясняют, где было приобретено токсичное вещество, которым отравились пять человек.

Ранее в Казани по делу об отравлении студентов полиция задержала четырех человек. По версии следствия, молодые люди, купившие алкоголь с рук для вечеринки, ошиблись, и достали из машины не ту емкость. В результате компания употребляла смешанную с ароматизаторами "незамерзайку", после чего в больницу было доставлено пятнадцать человек. Состояние трех пациентов остается тяжелым.

Автор: Злата Богатова

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