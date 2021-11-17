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В деле Раковой выявили 12 фиктивно устроенных на работу в РАНХиГС лиц
17.11.2021 21:15
Фото: livejournal.com
Более десяти человек фиктивно числились сотрудниками Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), выяснили правоохранители.
О новых результатах расследования этого резонансного уголовного дела рассказывается на сайте МВД.
Как стало известно, среди сотрудников РАНХиГС фиктивно числились двенадцать человек, которые на протяжении длительного времени не выполняли какой-либо работы, однако регулярно получали вознаграждение. Это выяснилось в ходе расследования одного из эпизодов в деле экс-замглавы российского Минпросвещения Марины Раковой, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД. Отмечается, что необоснованные выплаты из бюджетных средств этим лицам производились в течение нескольких лет - с 2018 по 2020 год.
По данным МВД, в рамках продолжающегося расследования состоялись обыски по месту жительства и в рабочих кабинетах Марины Раковой, Сергея Зуева, финдиректора РАНХиГС Александра Ефремова и директора Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Ивана Федотова.
Ранее сообщалось, что в этом деле фигурирует "Фонд новых форм развития образования". Как показала проверка, в крупных размерах похищались деньги из средств фонда. В конце минувшего сентября под стражу были заключены бывшие сотрудники этой организации Евгений Зак и Максим Инкин.
Экс-замглавы Минпросвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Ракову обвиняют в мошеннических действиях в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В случае, если она будет признана виновной, экс-чиновница может отправиться в места лишения свободы на срок до десяти лет. По данным открытых источников, уголовное дело в отношении Раковой было заведено еще минувшим летом, как только завершилась проверка.
По версии следствия, бюджетные деньги могли похищаться при реализации госпрограммы "Образование" в 2019 году. В тот момент Ракова, занимавшая пост замглавы Министерства просвещения РФ, могла пролоббировать договор с "Фондом новых форм образования".
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