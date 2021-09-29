Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Вице-президента Сбербанка Ракову подозревают в хищении бюджетных средств

29.9.2021 19:05

Фото: asi.ru



На допрос в МВД доставлена вице-президент Сбербанка Марина Ракова, в прошлом занимавшая пост замглавы Минпросвещения России.



Как передает "Интерфакс", заведено уголовное дело о хищении бюджетных средств.



Экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова доставлена в Следственный департамент МВД РФ в целях допроса в рамках уголовного дела о хищении средств из бюджета, сообщает агентство со ссылкой на собственный источник. По результатам допроса будет принято решение об избрании меры пресечения.



Ракову заподозрили в мошеннических действиях в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В случае, если суд в будущем признает ее виновной, экс-чиновнице может грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.



Отмечается, что уголовное дело в отношении Раковой завели еще в начале минувшего августа, как только был выявлен факт хищения бюджетных средств в ходе реализации государственной программы "Образование". По версии следствия, в 2019 году, будучи замминистра просвещения, Ракова могла пролоббировать договор с "Фондом новых форм образования" госконтрактов.



Организация в свою очередь привлекла в качестве субподрядчика Московскую высшую школу социальных и экономических наук. Денежные средства при этом переводились компании "Учитель будущего". Как показали проведенные позже экспертизы, работы по двум контрактам выполнены не были. Выявленные несоответствия и послужили поводом для начала расследования.



Ущерб, который был причинен государству, может составлять около 50 млн руб., отметил источник агентства. В скором времени следствие намерено провести проверку еще нескольких контрактов, которые в прошлом курировала Ракова. Общая сумма из составляет 150 млн рублей.



Ранее в Казани вынесли приговор по делу экс-председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина. Вахитовский районный суд признал его виновным по ряду эпизодов злоупотребления полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК) и приговорил к наказанию в виде лишения свободы на двенадцать лет. Суд также удовлетворил просьбу гособвинителя и лишил обвиняемого всех госнаград.



В ходе следствия было установлено, что экс-банкир позволял себе злоупотреблять собственными полномочиями в период 2013-2016 годов. Он содействовал выдаче необеспеченных кредитов в общей сумме 19 млрд рублей и выведению залогов согласно ранее оформленным кредитным договорам в размере 20,5 млрд рублей, а также совершал другие незаконные действия.



Автор: Злата Богатова

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