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Ракова больше не является сотрудником Сбера


12:19
Ракова больше не является сотрудником СбераФото: bfm.ru

Марина Ракова, в прошлом занимавшая пост замглавы Минпросвещения РФ, с 4 октября не работает в Сбере, передает ТАСС.

Правоохранительные органы сейчас проводят с ней следственные действия.

Пресс-служба Сбера подтвердила сведения о том, что Марина Ракова не является сотрудником финансово-кредитной организации. Отмечается, что ее уволили с 4 октября в соответствии с действующим в России трудовым законодательством.

По данным МВД России, Ракова сейчас находится в Главном следственном управлении столичной полиции, с ней проводятся следственные действия в рамках уголовного дела по статье об особо крупном мошенничестве. Уточнялось, что бывший вице-президент Сбербанка сама явилась в полицию.

Также появились сведения о задержании в Москве гражданского супруга Марины Раковой. Как сообщает ТАСС, Артур Стеценко работал в Фонде новых форм развития образования. Уголовное дело возбудили по факту хищения денег у этой организации.

Ранее Ракову объявили в розыск после заочного предъявления обвинения. В СМИ распространились сообщения о том, что она могла покинуть Россию и пытаться скрыться от следствия на Украине.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 205

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