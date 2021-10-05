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Ракова больше не является сотрудником Сбера
12:19
Фото: bfm.ru
Марина Ракова, в прошлом занимавшая пост замглавы Минпросвещения РФ, с 4 октября не работает в Сбере, передает ТАСС.
Правоохранительные органы сейчас проводят с ней следственные действия.
Пресс-служба Сбера подтвердила сведения о том, что Марина Ракова не является сотрудником финансово-кредитной организации. Отмечается, что ее уволили с 4 октября в соответствии с действующим в России трудовым законодательством.
По данным МВД России, Ракова сейчас находится в Главном следственном управлении столичной полиции, с ней проводятся следственные действия в рамках уголовного дела по статье об особо крупном мошенничестве. Уточнялось, что бывший вице-президент Сбербанка сама явилась в полицию.
Также появились сведения о задержании в Москве гражданского супруга Марины Раковой. Как сообщает ТАСС, Артур Стеценко работал в Фонде новых форм развития образования. Уголовное дело возбудили по факту хищения денег у этой организации.
Ранее Ракову объявили в розыск после заочного предъявления обвинения. В СМИ распространились сообщения о том, что она могла покинуть Россию и пытаться скрыться от следствия на Украине.
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