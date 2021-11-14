ИнтерНовости - новости в стране и мире
Сборная России по футболу проиграла Хорватии из-за автогола
Сборная России по футболу проиграла Хорватии из-за автогола
Польский солдат погиб на границе с Белоруссией
Польский солдат погиб на границе с Белоруссией
На Гаити выкупили взятых в заложники водителей бензовозов
На Гаити выкупили взятых в заложники водителей бензовозов
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Столтенберг: в НАТО нет консенсуса по вопросу вступления УкраиныСтолтенберг: в НАТО нет консенсуса по вопросу вступления Украины
Сборная России по футболу проиграла Хорватии из-за автоголаСборная России по футболу проиграла Хорватии из-за автогола
Украинские военные разъяснили слова об уничтожении мигрантов в случае прорыва границыУкраинские военные разъяснили слова об уничтожении мигрантов в случае прорыва границы
В Петербурге на территории Ижорского завода погиб рабочийВ Петербурге на территории Ижорского завода погиб рабочий
Кусок Луны найден рядом с ЗемлейКусок Луны найден рядом с Землей

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Кусок Луны найден рядом с Землей


14.11.2021 15:05
Кусок Луны найден рядом с ЗемлейФото: hitecher.com

Американским астрономам удалось обнаружить рядом с Землей фрагмент Луны, сообщает Communications Earth & Environment.

Как стало известно, кусок спутника нашей планеты, которым оказался астероид Камоалева, выявили специалисты Аризонского университета.

Исследователи использовали Большой бинокулярный телескоп, разглядев с его помощью красный спектр отражения у Камоалева. По мнению ученых, он был схож со спектром минералов, добытых с поверхности Луны миссиями Apollo. Американские специалисты занимались анализом данных в течение четырех лет, чтобы подтвердить свои предположения, указано в отчете.

Ученые также пришли к выводу, что это небесное тело образовалось как часть системы Земля-Луна. Судя по исследованиям его орбиты, Камоалева возник вследствие разрушения или некого удара. На это указывает не только спектр квазиспутника, но и низкий уровень скорости.

Квазиспутниками называют малые небесные тела, которые временно оказались захваченными земным притяжением и могут перемещаться по соседней орбите. Камоалева был открыт около пяти лет назад, его диаметр, по мнению ученых, может составлять примерно 60 метров. Небесное тело можно наблюдать лишь на протяжении нескольких недель в апреле.

В минувшем октябре Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства Соединенных Штатов (NASA) объявило о запуске ракеты-носителя Atlas V, которая успешно вывела на орбиту исследовательский зонд Lucy. Устройство предназначено для изучения троянских астероидов Юпитера. Предполагается, что Lucy доберется до астероидов Юпитера примерно к апрелю 2025 года. В общей сложности миссия продлится до весны 2033 года. Известно также, что реализация этого проекта составила около миллиарда долларов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 124

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
          

Популярное

Польский солдат погиб на границе с БелоруссиейПольский солдат погиб на границе с Белоруссией
В Петербурге на территории Ижорского завода погиб рабочийВ Петербурге на территории Ижорского завода погиб рабочий
Украинские военные разъяснили слова об уничтожении мигрантов в случае прорыва границыУкраинские военные разъяснили слова об уничтожении мигрантов в случае прорыва границы
Die Welt объяснила поражение нацистов под Москвой погодойDie Welt объяснила поражение нацистов под Москвой погодой
Жителя Ялты арестовали по подозрению в шпионаже в пользу КиеваЖителя Ялты арестовали по подозрению в шпионаже в пользу Киева

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru