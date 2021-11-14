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Кусок Луны найден рядом с Землей
14.11.2021 15:05
Фото: hitecher.com
Американским астрономам удалось обнаружить рядом с Землей фрагмент Луны, сообщает Communications Earth & Environment.
Как стало известно, кусок спутника нашей планеты, которым оказался астероид Камоалева, выявили специалисты Аризонского университета.
Исследователи использовали Большой бинокулярный телескоп, разглядев с его помощью красный спектр отражения у Камоалева. По мнению ученых, он был схож со спектром минералов, добытых с поверхности Луны миссиями Apollo. Американские специалисты занимались анализом данных в течение четырех лет, чтобы подтвердить свои предположения, указано в отчете.
Ученые также пришли к выводу, что это небесное тело образовалось как часть системы Земля-Луна. Судя по исследованиям его орбиты, Камоалева возник вследствие разрушения или некого удара. На это указывает не только спектр квазиспутника, но и низкий уровень скорости.
Квазиспутниками называют малые небесные тела, которые временно оказались захваченными земным притяжением и могут перемещаться по соседней орбите. Камоалева был открыт около пяти лет назад, его диаметр, по мнению ученых, может составлять примерно 60 метров. Небесное тело можно наблюдать лишь на протяжении нескольких недель в апреле.
В минувшем октябре Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства Соединенных Штатов (NASA) объявило о запуске ракеты-носителя Atlas V, которая успешно вывела на орбиту исследовательский зонд Lucy. Устройство предназначено для изучения троянских астероидов Юпитера. Предполагается, что Lucy доберется до астероидов Юпитера примерно к апрелю 2025 года. В общей сложности миссия продлится до весны 2033 года. Известно также, что реализация этого проекта составила около миллиарда долларов.
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