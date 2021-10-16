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В США запустили аппарат Lucy для исследования троянских астероидов Юпитера
16.10.2021 18:32
Фото: 1news.az
Национальное управление по аэронавтке и исследованию космического пространства Соединенных Штатов (NASA) объявило о запуске ракеты-носителя Atlas V, которая успешно вывела на орбиту исследовательский зонд Lucy.
Устройство предназначено для изучения троянских астероидов Юпитера, передает ТАСС.
Предполагается, что в рамках этой миссии специалисты получат данные, которые позволят существенно расширить и углубить представления о процессах формирования планет и других тел Солнечной системы.
Запуск был осуществлен на комплексе, который находится на мысе Канаверал в штате Флорида. Вес аппарата Lucy составляет 1500 кг, отмечается на официальном портале американского космического ведомства США. Источником питания зонда служат солнечные панели.
Зонд оснащен разнообразными средствами дистанционного наблюдения, включая инфракрасный спектроскопический картограф L’Ralph и визуализатор высокого разрешения L’LORRI. Американские специалисты надеются, что аппарат передаст на Землю высококачественные изображения поверхности небесных тел.
В NASA пояснили, что Lucy доберется до астероидов Юпитера примерно к апрелю 2025 года. В общей сложности миссия продлится до весны 2033 года. Известно также, что реализация этого проекта составила около миллиарда долларов.
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