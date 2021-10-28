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Заочно арестован программист, передавший видеозаписи с пытками в больнице ФСИН под Саратовом
28.10.2021 14:42
Фото: glavk.net
Октябрьский районный суд Саратова вынес решение о заочном аресте Сергея Савельева, который ранее был объявлен в федеральный розыск.
Бывшему заключенному инкриминируют ч. 2 ст 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации), передает агентство "Интерфакс".
Суд заочно арестовал Сергея Савельева, который предоставил правозащитникам организации Gulagu.net видеоматериалы о пытках, которым подвергали заключенных в Саратовской тюремной больнице ОТБ No 1. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь суда Александр Бахарев.
По данным открытых источников, программист, являющийся гражданином Белоруссии, некоторое время назад покинул РФ и сейчас находится за пределами нашей страны.
Ранее представители Gulagu.net заявили, что располагают большим объемом записей, которые свидетельствуют о пытках и жестоком обращении с заключенными в различных колониях РФ. Правозащитники получили архивы от программиста, отбывавшего наказание под Саратовом и имевшего доступ к компьютерам местного УФСИН.
В вывезенных из России архивах содержатся данные о пытках и изнасилованиях заключенных, которые на системной основе осуществлялись в туберкулезной больнице ФСИН No 1 в Саратове, учреждениях Белгородской и Иркутской областей, на Камчатке. Несколько записей были опубликованы в начале октября, сразу же вызвав обширный резонанс. ФСБ и Генпрокуратура объявили о начале проверок. В Саратовской области ушли в отставку несколько представителей УФСИН, следственные органы уже возбудили ряд уголовных дел.
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