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Программиста, передавшего видеозаписи пыток заключенных, объявили в розыск
14:04
Фото: glavk.net
В базе розыска МВД РФ появилась карточка с данными программиста Сергея Савельева.
Ранее он передал организации Gulagu.net архив видеозаписей с пытками заключенных в колониях на территории РФ.
Судя по данным ведомства, уроженец Минска 1989 г.р. разыскивается по статье уголовного кодекса. В карточке также размещено фото Сергея Савельева.
По данным российских СМИ, программист покинул Россию и сейчас находится во Франции, где попросил политического убежища.
Ранее представители Gulagu.net сообщили о получении большого количества свидетельств пыток и жестокого обращения с заключенными в различных колониях РФ. Видеоматериалы правозащитникам передал программист, ранее отбывавший наказание в Саратовской области и имевший доступ к компьютерам регионального УФСИН.
Отмечалось, что в архивах содержатся данные о пытках и изнасилованиях заключенных, которые на системной основе осуществлялись в туберкулезной больнице ФСИН № 1 в Саратове, в СИЗО № 1 ГУФСИН по Иркутской области, в белгородской ИК № 4, камчатской ИК № 6. Несколько записей были опубликованы в начале октября, сразу же вызвав огромный резонанс. ФСБ и Генпрокуратура объявили о начале проверок. В Саратовской области, где начальство УФСИН ушло в отставку, возбудили ряд уголовных дел.
Несколько дней назад официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что до сведения президента России Владимира Путина довели информацию о публикации этих материалов. Как пояснил пресс-секретарь главы РФ, случившееся стало основанием для начала "активных, энергичных" проверок со стороны ряда соответствующих ведомств.
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