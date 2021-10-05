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Глава саратовского УФСИН покидает пост после сообщений о пытках в тюремной больнице


5.10.2021 21:29
Глава саратовского УФСИН покидает пост после сообщений о пытках в тюремной больницеФото: pana-defenders.info

На фоне резонансного скандала с пытками заключенных в тюремной больнице под Саратовом подал в отставку руководитель регионального УФСИН, передает "Интерфакс". Со ссылкой на информированный источник агентство сообщает, что полковник внутренней службы Алексей Федотов уже оформил соответствующий рапорт.

Как стало известно, сейчас глава саратовского УФСИН находится в отпуске. После скандала, связанного с пытками заключенных, Федотов, возможно, не вернется на службу в прежнем качестве, отметил собеседник агентства. Официального подтверждения этих сведений пока не последовало.

Ранее пресс-служба ФСИН информировала о служебной проверке, которая начата в связи с распространением сообщений о пытках в тюремной туберкулезной больнице в Саратовской области. Видеоматериалы с противоправными действиями в отношении неустановленного мужчины появились в сети по инициативе правозащитного проекта Gulagu.net.

Как утверждалось при публикации записей, кадры были сделаны в ФКУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области. В целях проверки достоверности этих сведений глава ведомства Александр Калашников направил в указанный регион группу сотрудников центрального аппарата ФСИН.

По словам основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина, в распоряжение организации попали свыше тысячи подобных файлов. В эфире радиостанции "Эхо Москвы" он пояснил, что все эти материалы вывезены из России. Записи свидетельствуют о системном характере пыток, которым подвергаются заключенные в колониях и СИЗО.

Осечкин уточнил, что кадры, оказавшиеся в распоряжении правозащитной организации, помимо областной туберкулезной больнице № 1 УФСИН по Саратовской области, были сняты на территории Владимирской и Иркутской областей. Судя по этим записям, раздетых догола арестантов связывали, избивали и подвергали сексуальному насилию. Все эти действия снимались на видео, отметил правозащитник. По его словам, все полученные записи предполагается обнародовать поэтапно.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 145

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