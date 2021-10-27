|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Ученые выяснили, почему акулы нападают на серфингистов
27.10.2021 18:19
Фото: pinimg.com
Австралийские ученые пришли к выводу, что акулы атакуют серфингистов, принимая их за тюленей.
Исследование проводилось специалистами Университета Маккуори в Сиднее, передает агентство "Интерфакс".
По мнению ученых, большие белые акулы могут нападать на людей, потому что на поверхности океана, если смотреть снизу, те визуально напоминают тюленей. Исследователи выяснили это, впервые в мире создав модель подводного зрения акул, которые наблюдают из глубины за людьми - пловцами и серфингистами, а также ластоногими.
Белая акула не способна различать цвета и небольшие детали, пояснила один из авторов исследования Лаура Райан. По ее словам, ученые анализировали подводное видео, сделанное в большом аквариуме зоопарка Таронга с использованием как стационарных, так и передвижных камер. В съемках задействовали прямоугольные поплавки, морских львов и тюленей, плававших различными стилями людей и серфингистами на досках разного размера.
Прикрепив к подводному скутеру камеры GoPro ученые задали ему крейсерскую скорость, с которой обычно движутся хищные акулы. Потом нейробиологи разработали специальную компьютерную программу, чтобы смоделировать акулье зрение и процесс выбора цели для атаки. Выяснилось, что самыми заманчивыми объектами стали доски для серфинга меньшего размера. В сравнении с лонгбордами или стоячими досками для гребли они больше всего напоминали ластоногих. При этом никакой роли не играли цвета досок или гидрокостюмов, потому что определяющим сигналом для акул остается силуэт.
Сейчас австралийские исследователи пытаются выяснить, как можно изменить восприятие акул. В числе возможных способов ученые указывают использование светодиодных ламп.
Ранее представители Туринского университета (Италия) установили, что лемуры индри способны издавать звуки, напоминающие по ритму человеческие песни. Ученые в течение двенадцати лет собирали записи звуков, которые издавали представители двадцати групп животных. Анализируя полученные материалы, специалисты подтвердили, что эти животные могут чувствовать универсальный музыкальный ритм. В прошлом считалось, что такие способности присущи только пернатым.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|