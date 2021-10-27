ИнтерНовости - новости в стране и мире
В песнях лемуров выявили схожий с человеческим ритм
В песнях лемуров выявили схожий с человеческим ритм
Мейвезер назвал рабами сторонников вакцинации
Мейвезер назвал рабами сторонников вакцинации
В Петербурге суд обязал убрать граффити с Хармсом
В Петербурге суд обязал убрать граффити с Хармсом
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Петербурге кончилась вакцина «Спутник Лайт»В Петербурге кончилась вакцина «Спутник Лайт»
Южная Корея выдала США обвиняемого в кибератаках россиянинаЮжная Корея выдала США обвиняемого в кибератаках россиянина
В России впервые за период пандемии выявили за сутки более 40 тыс. заражений COVIDВ России впервые за период пандемии выявили за сутки более 40 тыс. заражений COVID
«Газпрому» поручено увеличить объемы газа в хранилищах Европы«Газпрому» поручено увеличить объемы газа в хранилищах Европы
Спасенные в Челябинске лев и леопард продолжили полет в ТанзаниюСпасенные в Челябинске лев и леопард продолжили полет в Танзанию

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Ученые выяснили, почему акулы нападают на серфингистов


27.10.2021 18:19
Ученые выяснили, почему акулы нападают на серфингистовФото: pinimg.com

Австралийские ученые пришли к выводу, что акулы атакуют серфингистов, принимая их за тюленей.

Исследование проводилось специалистами Университета Маккуори в Сиднее, передает агентство "Интерфакс".

По мнению ученых, большие белые акулы могут нападать на людей, потому что на поверхности океана, если смотреть снизу, те визуально напоминают тюленей. Исследователи выяснили это, впервые в мире создав модель подводного зрения акул, которые наблюдают из глубины за людьми - пловцами и серфингистами, а также ластоногими.

Белая акула не способна различать цвета и небольшие детали, пояснила один из авторов исследования Лаура Райан. По ее словам, ученые анализировали подводное видео, сделанное в большом аквариуме зоопарка Таронга с использованием как стационарных, так и передвижных камер.  В съемках задействовали прямоугольные поплавки, морских львов и тюленей, плававших различными стилями людей и серфингистами на досках разного размера.

Прикрепив к подводному скутеру камеры GoPro ученые задали ему крейсерскую скорость, с которой обычно движутся хищные акулы. Потом нейробиологи разработали специальную компьютерную программу, чтобы смоделировать акулье зрение и процесс выбора цели для атаки. Выяснилось, что самыми заманчивыми объектами стали доски для серфинга меньшего размера. В сравнении с лонгбордами или стоячими досками для гребли они больше всего напоминали ластоногих. При этом никакой роли не играли цвета досок или гидрокостюмов, потому что определяющим сигналом для акул остается силуэт.

Сейчас австралийские исследователи пытаются выяснить, как можно изменить восприятие акул. В числе возможных способов ученые указывают использование светодиодных ламп.

Ранее представители Туринского университета (Италия) установили, что лемуры индри способны издавать звуки, напоминающие по ритму человеческие песни. Ученые в течение двенадцати лет собирали записи звуков, которые издавали представители двадцати групп животных. Анализируя полученные материалы, специалисты подтвердили, что эти животные могут чувствовать универсальный музыкальный ритм. В прошлом считалось, что такие способности присущи только пернатым.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 181

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

В Ингушетии испекли рекордно тяжелое и длинное пирожноеВ Ингушетии испекли рекордно тяжелое и длинное пирожное
Разработчики «Спутника V» прокомментировали отказ от вакцины в НамибииРазработчики «Спутника V» прокомментировали отказ от вакцины в Намибии
Дочь Пола Уокера отвел к алтарю Вин Дизель Дочь Пола Уокера отвел к алтарю Вин Дизель
Новым худруком МХТ им. Чехова стал Константин ХабенскийНовым худруком МХТ им. Чехова стал Константин Хабенский
Центробанк повысил ключевую ставку до 7,5%Центробанк повысил ключевую ставку до 7,5%

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru