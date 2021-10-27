Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ученые выяснили, почему акулы нападают на серфингистов

27.10.2021 18:19

Фото: pinimg.com



Австралийские ученые пришли к выводу, что акулы атакуют серфингистов, принимая их за тюленей.



Исследование проводилось специалистами Университета Маккуори в Сиднее, передает агентство "Интерфакс".



По мнению ученых, большие белые акулы могут нападать на людей, потому что на поверхности океана, если смотреть снизу, те визуально напоминают тюленей. Исследователи выяснили это, впервые в мире создав модель подводного зрения акул, которые наблюдают из глубины за людьми - пловцами и серфингистами, а также ластоногими.



Белая акула не способна различать цвета и небольшие детали, пояснила один из авторов исследования Лаура Райан. По ее словам, ученые анализировали подводное видео, сделанное в большом аквариуме зоопарка Таронга с использованием как стационарных, так и передвижных камер. В съемках задействовали прямоугольные поплавки, морских львов и тюленей, плававших различными стилями людей и серфингистами на досках разного размера.



Прикрепив к подводному скутеру камеры GoPro ученые задали ему крейсерскую скорость, с которой обычно движутся хищные акулы. Потом нейробиологи разработали специальную компьютерную программу, чтобы смоделировать акулье зрение и процесс выбора цели для атаки. Выяснилось, что самыми заманчивыми объектами стали доски для серфинга меньшего размера. В сравнении с лонгбордами или стоячими досками для гребли они больше всего напоминали ластоногих. При этом никакой роли не играли цвета досок или гидрокостюмов, потому что определяющим сигналом для акул остается силуэт.



Сейчас австралийские исследователи пытаются выяснить, как можно изменить восприятие акул. В числе возможных способов ученые указывают использование светодиодных ламп.



Ранее представители Туринского университета (Италия) установили, что лемуры индри способны издавать звуки, напоминающие по ритму человеческие песни. Ученые в течение двенадцати лет собирали записи звуков, которые издавали представители двадцати групп животных. Анализируя полученные материалы, специалисты подтвердили, что эти животные могут чувствовать универсальный музыкальный ритм. В прошлом считалось, что такие способности присущи только пернатым.



Автор: Злата Богатова

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