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В песнях лемуров выявили схожий с человеческим ритм


27.10.2021 14:47
В песнях лемуров выявили схожий с человеческим ритмФото: kapital.kz

Лемуры индри способны издавать звуки, напоминающие по ритму человеческие песни, установили специалисты.

Отчет об исследовании, которое проводили представители Туринского университета (Италия), появился в журнале Current Biology.

Ученые в течение двенадцати лет собирали записи звуков, которые издавали представители двадцати групп лемуров индри. Анализируя полученные материалы, специалисты подтвердили, что эти животные могут чувствовать универсальный музыкальный ритм. В прошлом считалось, что такие способности присущи только пернатым.

Исследователи поясняют, что речь в данном случае идет о категориальном ритме, когда в отдельной композиции ноты или доли могут одинаковую продолжительность. Интервалы между их началом при этом происходят категорично. В "песнях" лемуров удалось выявить целый ряд такого рода тенденций. По данным итальянских зоологов, самцы и самки издают звуки в различных темпах.

Ранее японские исследователи провели эксперимент, чтобы выяснить, как кошки воспринимают врагов и друзей их хозяев. Оказалось, что эти животные, в отличие от собак, не избегают незнакомцев, которые могут не очень хорошо относиться к их владельцам. Если собаки в заданных условиях обнаруживали резко негативное отношение к "врагам" своих хозяев и отказывались брать у них корм, для кошек это не имело никакого значения. Они не выбирали полезного для их владельца человека, а лишь забирали угощение.

Автор: Злата Богатова

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