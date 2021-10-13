|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Перми на 2 месяца арестовали студента, устроившего стрельбу в вузе
16:40
Фото: vesiskitim.ru
В Перми Дзержинский районный суд провел выездное заседание в больнице, заключив под стражу студента, который устроил стрельбу в одном из вузов города.
Как стало известно, молодого человека арестовали на срок до 13 декабря, передает ТАСС.
Студент юридического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), устроивший стрельбу в своем вузе, по решению суда арестован на два месяца. Он будет находиться под стражей вплоть до 13 декабря.
В суде пояснили, что молодому человеку предъявили обвинение. В ходе заседания задержанный не возражал против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.
Напомним, ЧП случилось 20 сентября, когда первокурсник ПГНИУ принес на территорию вуза оружие. Открыв стрельбу на улице и в одном из корпусов, он смертельно ранил шесть человек, еще свыше сорока пострадали. Несколько человек, получившие наиболее серьезные травмы, были доставлены на лечение в Москву.
Стрелявший был ранен и задержан вскоре после инцидента подоспевшими полицейскими. Злоумышленника незамедлительно госпитализировали. Позже врачи ампутировали ему ногу. В течение некоторого времени состояние студента оценивалось медиками как достаточно тяжелое и нестабильное, но медикам удалось спасти пациента. Как только он пришел в себя, назначили судебное заседание, передают прикамские СМИ.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|