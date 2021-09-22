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Пермскому стрелку ампутировали ногу
22.9.2021 09:30
Фото: slovodel.com
Состояние студента юрфака Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) остается крайне тяжелым и нестабильным, заявили в краевом Минздраве. По данным ведомства, 18-летнему Тимуру Бекмансурову, который пришел в свой вуз с оружием и устроил стрельбу, врачи ампутировали ногу.
Накануне в СМИ появились сообщения о гибели молодого человека, который был ранен при задержании. Однако официального подтверждения эти сведения не получили. Позже местные власти пояснили, что Бекмансуров госпитализирован в одно из медицинских учреждений Перми.
Как стало известно, врачи ампутировали задержанному часть голени. По данным Минздрава Пермского края, состояние пациента оценивается медиками как крайне тяжелое.
По словам главы регионального ведомства Анастасии Крутень, в общей сложности в результате инцидента в ПГНИУ пострадали сорок три человека. На заседании краевого правительства министр сообщила, что двенадцать человек сейчас находятся в трех стационарах Перми. При этом в крайне тяжелом состоянии находится лишь один из них, это Бексмансуров.
Ранее сообщалось о семи пострадавших при стрельбе в пермском вузе, которые были доставлены в Москву спецбортом МЧС. Состояние пациентов остается стабильно тяжелым. Сопровождавшие их медики пояснили, что эвакуацию пострадавшие перенесли без осложнений.
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