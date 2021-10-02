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Врачи извлекли все пули из тела студента, стрелявшего в Пермском университете


2.10.2021 16:36
Врачи извлекли все пули из тела студента, стрелявшего в Пермском университетеФото: sb.by

В ходе очередной операции медикам удалось вынуть пули, остававшиеся в грудной клетке 18-летнего студента юридического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ).

18-летний Тимур Бекмансуров 20 сентября пришел в свой вуз с оружием и устроил стрельбу, смертельно ранив шесть человек.

Как передает телеграм-канал Mash, медики извлекли последнюю пулю из груди пациента, после чего он был введен в состояние медикаментозного сна. До вмешательства сознание Бекмансурова медики оценивали как ясное. Как скоро молодого человека можно будет допросить, не уточняется.

Ранее в российских СМИ появились сведения о том, сколько денег тратят ежедневно на лечение пермского стрелка.

Напомним, в результате трагических событий, случившихся в ПГНИУ 20 сентября, погибли шесть человек, более сорока пострадали. Семь раненых доставили на лечение в Москву. Среди них - студент экономического факультета Сергей Юматов. По данным уральской прессы, молодого человека, который одним из первых пострадал от действий злоумышленника, не пустили в больницу.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 132

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