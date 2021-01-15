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Шакира продала права на все свои песни


15.1.2021 14:03
Шакира продала права на все свои песниФото: chert-poberi.ru

Правами на все музыкальные релизы колумбийской исполнительницы Шакиры теперь обладает британская инвестиционная компания Hipgnosis Songs Fund Limited.

Сумма сделки не оглашалась, сообщает MarketWatch.

Как стало известно, британская компания приобрела права на каталог, в который вошли около полутора сотен композиций. Среди песен, которые продала популярная артистка колумбийского происхождения, Hips Dont Lie, She Wolf, Waka Waka (This Time for Africa) и Whenever, Wherever.

По словам певицы, каждая ее песня может считаться отражением того, кем Шакира являлась в момент создания композиции. Вместе с тем, как только произведение было представлено зрителям, оно начинает принадлежать всем, кому оно понравилось.

В конце прошлого года компания Universal Music Publishing Group (UMPG) приобрела права на все творческое наследие легендарного американского рок-артиста Боба Дилана.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 135

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