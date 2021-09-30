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Жениха японской принцессы Мако критикуют за несоблюдение традиций


30.9.2021 22:10
Жениха японской принцессы Мако критикуют за несоблюдение традицийФото: fb.ru

СМИ окрестили принцессу Мако и ее жениха новыми Меган и Гарри, отслеживая каждый шаг возвратившегося в страну Кея Комуро.

Возлюбленного старшей племянницы императора при этом критикуют за несоблюдение традиций и внешний вид.

Сразу после возвращения в Японию жених принцессы Мако стал объектом пристального внимания журналистов. Вернувшийся после трех лет обучения в Соединенных Штатах, Кей Комуро первым делом поразил своих соотечественников нетипичной прической. В СМИ распространились фото, на которых его длинные волосы были убраны в хвост.

Внешний вид 29-летнего Кей Комуро японцы сочли очень смелым, учитывая, что совсем скоро он станет супругом представительницы императорской семьи. Множество юных жителей страны даже начали копировать образ жениха принцессы Мако, размещая в Сети пародийные фото и видео.

Критические замечания также вызвало поведение Комуро, державшего руки в карманах и не ставшего общаться с прессой в аэропорту.

Американская газета The Washington Post в последние дни начала сравнивать принцессу Мако и Кея Комуру с британским принцем Гарри и Меган Маркл. Учитывая ажиотаж, связанный с предстоящей свадьбой, уже проводятся аналогии с т.н. "Мегзитом", устроенным Сассекскими в Великобритании не так давно.

29-летняя принцесса Мако является старшей дочерью Фумихито, принца Акисино, и Кико, принцессы Акисино. Японскому императору Нарухито она приходится старшей племянницей. После свадьбы, которая откладывается уже несколько лет, принцесса может стать третьей женщиной в истории Императорского дворца, отрекшейся от титула, чтобы связать судьбу с простолюдином. Стоит отметить, что мужчины могут жениться по своему выбору без подобных "последствий".

Помимо титула, принцесса Мако была вынуждена отказаться от выплаты в $1,35 млн от правительства за потерю королевского статуса. В настоящее время невеста, имеющая диплом юриста, трудится в филиале музея Токийского университета в качестве научного сотрудника.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 188

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