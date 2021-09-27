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Женская сеть myJulia.ru
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В Японию для подготовки к свадьбе прибывает жених принцессы Мако
27.9.2021 10:02
Фото: hsmedia.ru
Сегодня, 27 сентября, в Японии ожидают прибытия жениха принцессы Мако, передает Kyodo.
Приезд 29-летнего Кея Комуро, который работает в Соединенных Штатах, связан с предстоящей подготовкой к свадьбе.
После прибытия в Японию Кей Комуро проведет совместную пресс-конференцию с невестой, пишут японские СМИ.
Ожидается, что долгожданное бракосочетание японской принцессы и простолюдина состоится уже в октябре этого года. Предварительная подготовка сопровождается публичными спорами о финансовой стороны этих вопросов, которые продолжаются уже несколько лет.
Узаконив свои отношения, пара переедет жить в США. В последние годы избранник принцессы успешно трудится там в юридической компании.
Внучка японского императора Акихито принцесса Мако познакомилась со своим женихом, когда училась в университете в Токио. В 2017 году пара объявила о помолвке. Позднее сообщалось о переносе даты свадьбы из-за нехватки времени на подготовку торжественной церемонии.
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