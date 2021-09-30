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В наряде Меган Маркл усмотрели подражание принцессе Диане
30.9.2021 08:55
Фото: unian.net
В вещах, выбранных не так давно супругой британского принца Гарри, журналисты Daily Mail увидели подражание покойной свекрови.
По мнению авторов материала, Меган Маркл осознанно создавала такой образ.
Журналисты Daily Mail тщательно проанализировали наряд герцогини Сассекскую, которая вместе с мужем, принцем Гарри, появилась в Центральном парке в Нью-Йорке. Пара прибыла в город, чтобы принять участие в мероприятии Global Citizen Live.
Судя по кадрам, которые сделали папарацци, Меган Маркл появилась в белом мини-платье и черном пальто. Для торжества она выбрала туфли на каблуках в тон своему наряду и небольшую сумочку из натуральной кожи французского модного дома Christian Dior. Эта модель в прошлом именовалась Chouchou, но в 1996 году название изменили на Lady Dior в честь принцессы Дианы. Стоимость этого аксессуара составляет 3450 фунтов стерлингов (около 340 тыс. рублей).
Кроме того, на супруге принца Гарри заметили часы Tank Française ювелирного дома Cartier, которые в прошлом принадлежали ее покойной свекрови. Эксперты поясняют, что подобная вещь стоит 8768 фунтов стерлингов (свыше 860 тыс. рублей).
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