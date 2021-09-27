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WSJ сообщает о планах США использовать российские военные базы в Азии
04:38
Фото: newzz.in.ua
Глава Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Марк Милли затрагивал вопрос возможного использования американскими военными российских баз в Киргизии и Таджикистане для борьбы с терроризмом во время переговоров с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники в Вашингтоне.
Газета ссылается на сведения, которые на условиях анонимности были получены от источников в структурах исполнительной власти Соединенных Штатов. В публикации сообщается, что представитель американского командования на встрече с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым поднимал тему о возможном использовании военными США российских баз на территории Киргизии и Таджикистана.
Авторы материала также утверждают, что в Совете нацбезопасности США восприняли некоторые заявления главы РФ Владимира Путина как указание на то, что российские власти могут рассмотреть такую возможность. Речь идет о словах российского лидера во время встречи с американским коллегой Джо Байденом, которая состоялась в Женеве в июне этого года.
Официального подтверждения этих сведений от представителей Минобороны Соединенных Штатов пока не последовало.
Переговоры Милли и Герасимова прошли в Финляндии 22 сентября. Продолжительность официальной встречи составила около шести часов, передает Associated Press. Как заявил позднее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, американская сторона взаимодействует с представителями Москвы в минимальном объеме, который необходим для предотвращения конфликтов.
Ранее The Wall Street Journal уже называла Узбекистан и Таджикистан странами, куда могут перебросить выведенные из Афганистана американские войска. В тот момент руководство Соединенных Штатов также рассматривало в качестве вариантов для размещения военных государства Персидского Залива или отдельные корабли ВМС.
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